S型超窄賽道！23公尺龍舟上演「激情甩尾」...一閃神全船落水

▲廣東佛山疊滘村的龍舟賽挑戰高難度「甩尾過彎」。（圖／翻攝《發現番禹》）

大陸中心／綜合報導

被稱為端午節最有看頭的「疊滘龍舟賽」7日舉行，參賽隊伍不僅要拼速度，還要比過彎技巧。由於河道不僅狹窄，更有S彎、C彎、L彎，隊員們會在水面上演「超級甩尾」，過程刺激有趣，獨特的景象讓其在2017年入選市級非物質文化遺產項目名錄。

▲往年的疊滘龍舟賽。（圖／金羊網）

與常見的直道龍船賽不同，在疊滘水鄉的龍船賽事中，龍船需要在L形、S形、C形等彎曲狹窄的河道上競速，甩尾通過彎角，就像賽車比賽一樣。其中，S彎河道狹窄彎急，在龍船快速前進下，可以達到「一鼓轉三彎」的景象。

此外，C形彎賽道儘管河面較寬，但關鍵轉彎處卻設下了木樁，增加出入彎的難度，且在過彎後，龍船隨即會進入橋下，十分驚險，而L形彎河道則會有90度急轉彎。

▲比賽畫面。（圖／翻攝自微博）

超高難度的賽道考驗著船員們的技巧和默契，過彎時他們的身體必須側傾壓船，再配合操作槳舵，以「甩尾大法」幫助船身轉彎，如果時機沒抓準，不僅龍頭撞牆斷裂，坐在尾端的隊員也會被甩下船，甚至出現全船翻覆的情況。

▲7日舉行的賽事吸引大批民眾前來觀看。（圖／翻攝自南方都市報）

據《金羊網》報導，疊滘龍船東勝隊領隊何祥智表示，目前隊里的龍船長度是23.6公尺，其他隊的龍船長度也差不多23公尺左右，「在比賽中，我們一隻龍船上一般配39人，划槳的人有32名，鼓手1名，舵手有6名，在船頭船尾各配3名，以保證過狹窄彎道時不會撞岸或翻艇。」

他指出，「這麼長的龍船要在窄窄的河道上完成急轉彎，形成甩尾的視覺效果，非常考驗划槳人的爆發力和配合度，也非常考驗舵手對船隻方向、角度的把控水準。」

▼ 往年賽事。（圖／翻攝自微博）

24歲的年輕隊員黎先生近期就在訓練中掉入水中，腿也因此擦傷。他受訪表示，「我就是在疊滘出生長大的，對於龍船我很親切，也覺得很好玩，是從小玩到大的。我們隊員大多是三十歲到四十歲之間的，像我這樣年齡的算是比較小的。」

▼龍舟S形甩尾。（影／Youtube）