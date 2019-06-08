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19歲少男腹痛...拿驗孕棒驗尿「呈陽性」！已罹患睪丸癌第4期

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▲▼驗孕棒、懷孕。（圖／達志／示意圖）

▲ 英國少男靠驗孕棒發現癌症。（圖／達志／示意圖）

記者錢玉紘／綜合報導

男性用驗孕棒的話會有什麼結果？事實上可能會成為救命關鍵。英國亨廷頓（Huntingdon）的19歲少男葛爾達（Byron Geldard）因身體不舒服求醫，在醫生的建議之下，使用驗孕棒驗尿，結果竟然發現自己罹患了睪丸癌第4期。幸好經過7個多月的奮戰治療之後，葛爾達已經恢復健康。

葛爾達在2014年時，因為腹部疼痛到醫院求助，原先還以為只是健身造成的肌肉酸痛，照完超音波之後，醫生初步診斷他體內長了一顆腫瘤，而且已經擴散到肺部，但是不確定罹患何種癌症，於是經由慈善單位「青少年癌症信託」（Teenage Cancer Trust）轉介到大醫院就診。

醫生建議葛爾達使用女性用的驗孕棒驗尿，因為有些疾病會讓男性的生體產生與懷孕時相同的荷爾蒙，沒想到葛爾達的驗孕結果為「陽性」，醫生則診斷出他已經罹患了睪丸癌第4期，並且已經擴散到腹部和肺部，必須立即進行治療。

驗孕棒的原理為偵測「人絨毛膜促性腺激素」（hCG）的測試，這是由胎盤分泌的激素，也是胚胎受孕後就會立即分泌的激素。劍橋大學醫院的顧問腫瘤學家馬薩爾醫生（Danish Mazhar）提到，hCG同樣也是罹患睪丸癌的訊號，通常會由睪丸腫瘤產生，「若是癌症已經擴散，那麼hCG的分泌數就會非常高，若是臨床症狀與睪丸癌相符的話，那麼透過驗孕來偵測尿液中的hCG，就會是很有效的診斷方法」。

▲▼英國少男靠驗孕棒發現癌症。（圖／翻攝自推特／@ByronGeldard）

▲葛爾達與癌症奮戰了7個月。（圖／翻攝自推特／@ByronGeldard）

之後，葛爾達與癌症奮戰了7個月，他形容，化療後的感覺就像是「大腦變成一團泥漿」，讓他無法專心看書或是影片，還接受了幾次手術。除了身體的疼痛之外，癌症也曾讓他情緒低落，甚至想過有關死亡的事情，但葛爾達表示，他認為不該用負面的態度看待癌症，「診斷出癌症其實是好事，這表示我們可以有計畫性地解決它」。

特別的是，在治療過程中，必須透過驗血監控葛爾達體內的「懷孕荷爾蒙」，一開始數字真的非常高，但後來就逐漸下降，2014年12月，葛爾達接受了手術，移除腹部、周圍淋巴以及睪丸的腫瘤，隔年1月，他就完全戰勝了癌症。

葛爾達提到，他的身體再度恢復健康，但內心的想法徹底改變了，要求自己更用力地享受人生。現在他也是「青少年癌症信託」的宣傳大使，同時擔任喜劇演員，也會在表演時拿睪丸癌的事情開玩笑，希望透過自己的故事，教育更多人有關癌症的正確觀念，「癌症再也不是判死刑，我希望可以分享這樣的想法，並且提告大眾對於癌症的警覺」。

▼如今葛爾達恢復健康，也積極運動和做公益。（圖／翻攝自推特／@ByronGeldard）

▲▼英國少男靠驗孕棒發現癌症。（圖／翻攝自推特／@ByronGeldard）

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關鍵字：睪丸癌,驗孕棒

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