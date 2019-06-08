她自認委屈上網討拍「老闆愛講大道理」　網友一面倒：沒毛病

▲女網友認為自己被老闆數落一頓。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

大陸中心／綜合報導

現代人不管是和朋友聊天，還是處理工作上的事，都可以在聊天軟體上解決。大陸一名女網友近日再網上PO文抱怨討拍，認為自己在工作上得不到尊重，就因為用一個「嗯」回覆老闆，進而被老闆批評教育了一頓，讓她相當不滿，決定月底要離職。對此，網友的反應卻是一面倒，紛紛認為老闆說的沒有錯。

▲女網友委屈的抱怨老闆。（圖／翻攝微博，下同）

女網友委屈的表示，她跟老闆說話時回覆了一個「嗯」，結果就被老闆批評，甚至和她說大道理，「說實話我不能理解，可能老闆就是說什麼都有道理吧...」。不過從對話截圖可以看到，老闆先詢問工作事宜後，並問安排好了吧，女網友回答「嗯」，老闆接著說「你要麼回覆『好的』，要麼回覆『嗯嗯』，和領導或客戶都不要回覆『嗯』，這個是基本的微信禮儀，我講過的。有可能你的一個細節就會損失一張訂單或一個客戶，明白嗎？」

對此，網友的反應一面倒，紛紛表示，「多跟著這種老闆學學吧，妳還年輕」、「首先這不算批評吧，老闆也沒說數落她啊，其次還教了她一些基本禮儀問題。如果對方給我回恩我基本不會再回下一句了，話不投機半句多」、「這樣的老闆遇到你也是心累」、「支持老闆沒毛病」。