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職場幹話百百種！「主管幹話金句」大車拼…比共體時艱更火大

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▲主管的職場幹話百百種。（圖／翻攝pakutaso）

▲主管的職場幹話百百種。（圖／翻攝pakutaso）

生活中心／綜合報導

天底下的職業百百種，若不幸進入爛職場遇到了只會講幹話的主管，真的會讓人白眼翻都翻不回來。有名網友在PTT《八卦板》發文，詢問網友有聽過哪些讓自己印象深刻的「主管幹話排行榜」，PO文一出，引發大批對主管積怨已久的網友熱烈回應。

▼主管幹話排行榜。（圖／翻攝PTT）
▲幹話排行榜。（圖／翻攝PTT）

原PO在貼文中表示，相信大家工作時主管應該常常對大家開示，大家有聽過什麼真的幹度破表的幹話呢？對此，原PO表示自己聽過的是主管和他說跟家人相處重質不重量，久久和家人相處一次，但是雙方(原PO和家人)都很開心，比起早早下班，結果在家都在用手機好，聽到當下，原PO傻眼表示，真不曉得主管怎麼能有說出此話的勇氣。

 許多網友看完貼文後，都紛紛貼出自己主管的幹話金句「認真點，公司會看到你的努力的」「年輕人不要計較薪水」「這個問題，你自己回去再想一想」「你有問題要跟我說喔」「我這都是爲你好」「今年沒升，明年補給你」此外，最多的還有大家耳熟能詳的「大家要共體時艱」。

而之前也有網友表示，主管講幹話最厲害的，莫過於講給你聽的當下，你不會覺得是幹話，還聽得頭頭是道，聽完才恍然大悟發現這根本就是「這根本就是幹話中的幹話」。

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關鍵字：職場,主管幹話,幹話排行榜

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