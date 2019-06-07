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裴洛西想看他坐牢　川普回嗆：糟透了的女人！

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▲▼ 美國總統川普、民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普(左)  、民主黨眾議院議長裴洛西隔空互嗆。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

眾議院司法委員會主席納德勒周二(4日)晚在一項會議上， 要求對總統川普啟動彈劾調查。眾議院議長裴洛西卻說：「我不想看到他(川普)被彈劾，我想看到他坐牢。」

裴洛西的發言人說，裴洛西和眾議院的議員們當時正在討論 特別檢察官穆勒的報告，最快會在下星期將對報告中所指「總統貪腐和濫用職權」的行為作出反應。議員們同意「把所有可以對付川普的選項都列出來」。

美國「有線電視新聞網」(CNN)說，裴洛西之前曾指責川普干預穆勒對「通俄門」的調查，最近她的言論又升級了。上個月她說：「我們相信沒有人能淩駕法律之上，包括美國總統。」

在CNN報導了裴洛西這番話後，川普周四(6日)迅速作出反擊。 川普接受「福斯新聞」訪問，被問到對於裴洛西的談話有何評論時，他形形容裴洛西是一個「糟透了」(Nasty)的女人。

川普說：「實際上，我不認為她(裴洛西)是個人才。我試著對她好一點，因為我想完成一些交易。但她卻沒能力應付。她是一個糟透了、報復心強，又可怕的女人」。

川普同時形容裴洛西是一場「災難」，稱她為「神經質的南茜」，因為她「精神極度緊張」。 他還建議佩洛西應該把重點放在她的故鄉加州，因為那裡到處都是「毒蟲」、 「注射毒品的針頭」、以及「無家可歸的流浪漢」。

對於川普這番言論，CNN已經聯絡了裴洛西的辦公室，請求發表評論。 CNN在報導中提到，這已是川普最近第二次在提到一個女人時，用了Nasty這個字。這個字有「糟透的」、「讓人厭惡」、「讓人感到不悅」等多重負面意思。訪問英國前夕的5月31日，川普在白宮接受英國《太陽報》訪問時，對英國王室重要成員梅根王妃也用了Nnasty一字。

CNN評論說，川普偏愛使用Nasty這個字來形容那些激怒他、或對他有負面評論的女性，其中包括希拉蕊、加州州議員賀錦麗(Kamala Harris)、以及麻州民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)等。

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關鍵字：川普,裴洛西,Nancy Pelosi

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