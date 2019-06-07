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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／第二屆進博會宣傳片首曝光　上千家「新面孔」參展

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記者魏有德／綜合報導

第二屆中國國際進口博覽會將於11月5日在上海舉行，展期6天。上海市新聞辦首度曝光第一支官方宣傳片，一分鐘的影片裡從上海城市的發展到旅遊、服務及自貿區全收錄。此外，中國國際進口博覽局也宣布招展工作完成，包括雅詩蘭黛、資生堂及龐巴迪等上千家企業會在進博會上首度亮相。

▲第二屆進口博覽會城市形象宣傳片。（圖／翻攝上海市政府官網）

▲第二屆進口博覽會城市形象宣傳片。（圖／翻攝上海市政府官網）

據了解，與首屆相比，本屆進博會新增AR及VR體驗、養老、高端消費品等話題性產業也將進駐，此外，展會也增設室外展場，戶外「無人駕駛」區成為一大特色，供參展企業和民眾嘗鮮。

▲第二屆中國國際進口博覽會11月在上海舉辦。（圖／翻攝上海市政府官網）

▲第二屆中國國際進口博覽會11月在上海舉辦。（圖／翻攝上海市政府官網）

作為展會的東道主，上海市新聞辦在進博會開幕前150天推出城市形象宣傳片，鏡頭從黃浦江沿岸古鎮進入浦東經貿中心，隨著時間的移動走進自貿區，呈現上海碼頭集裝箱作業、汽車工業及航空科技業等三大主力產業。此外，四大品牌中的「上海服務」也可以從影片中的購物中心及體育產業一見端倪。

▲時長一分鐘的宣傳片，從上海城市的發展到旅遊、服務及自貿區全收錄。（圖／翻攝上海市政府官網）

▲時長一分鐘的宣傳片，從上海城市的發展到旅遊、服務及自貿區全收錄。（圖／翻攝上海市政府官網）

首屆中國國際進口博覽會於2018年11月舉行，6天展期累計達成578.3億美元（約1兆7795.5億元新台幣）的採購意向合約，與「一帶一路」沿線國家累計意向成交47.2億美元（約221億元新台幣），共有來自151個國家和地區的3617家企業參展。
 

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