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3天內2隻海龜誤入宜蘭漁網　海巡援助回歸大海

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▲▼宜蘭3天內2隻綠蠵龜誤補誤闖。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭3天內2隻綠蠵龜誤補誤闖。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭3天內接連2隻海龜遭誤捕及誤闖定置漁網，漁民有愛心，均將海龜送交第一岸巡隊協處及照護後，分別送海龜回大海。

4日下午16時許，海巡第一岸巡隊梗枋安檢所接獲福長78號漁船通報，於收網時誤捕活體海龜，進港後隨即交由岸巡人員協處，經聯繫宜蘭縣政府農業處及基隆海洋大學，初步判斷該海龜品種為一級保育類綠蠵龜，活動力旺盛且健康，體長47公分、寬44公分，這隻綠蠵龜是2019年宜蘭縣境內第3起誤捕活體海龜案，安檢所人員是擔任起照顧大使。

請繼續往下閱讀...

▲▼宜蘭3天內2隻綠蠵龜誤補誤闖。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

驚慌的海龜在進入暫置箱後，岸巡人員立即於眼睛覆蓋濕布，穩定情緒避免海龜因過度掙扎碰傷，並讓海龜回歸大海。

不料又有海龜誤闖漁網！6日上午6時許，第一岸巡隊梗枋安檢所再次接獲福長78號漁船通報有海龜誤闖定置漁網，入港後隨即交由海巡安檢所協處及照護。

上午6時許，因福船為定置漁網作業漁船，收網時發現活體海龜，此為3天內第2起海龜誤闖，進港後隨即交由海巡人員協處，經聯繫宜蘭縣政府農業處及基隆海洋大學，初步判斷為一級保育類綠蠵龜，活動力旺盛且健康，體長62公分、寬58公分，此為宜蘭縣2019年第五起協助活體海龜案，並於6日下午1時已與相關單位一同實施野放，使其回到美麗的大海。

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關鍵字：第一岸巡隊,綠蠵龜

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