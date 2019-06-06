　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交通部錄影「癡等Uber駕駛1小時」　自救會曝破局關鍵是這個

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼交通部原定今天與Uber司機協商，等了51分鐘宣布結束。（圖／交通部提供）

▲交通部原定今天與Uber司機協商，等了51分鐘宣布結束。（圖／交通部提供）

記者胡順惠／台北報導

交通部今（6）日公告汽車運輸業管理規則第103條之1，3天後上路、10月9日正式取締。交通部次長王國材原訂上午10時與自救會會面，但昨日因為是否開放直播與邀請三方共同討論等問題喬不攏，自救會昨日便拒絕出席。交通部9時折衷答應直播，不過仍未等到人，在會議室空等1小時，後續將影片公布在交通部臉書

交通部雖然今日同意與駕駛自救會會談網路直播，但自救會認為直播只能加分，最重要的底線是要與租賃車業者、Uber公司、計程車業者等共同與會，最後會談依舊破局。交通部表示，自救會雖未到場，仍召集公路總局、路政司討論後續協助轉換為多元計程車等措施辦理情形，以協助駕駛能合法上路。

請繼續往下閱讀...

王國材在會議中表示，駕駛朋友是交通部最關心的對象，也期望駕駛朋友透過對話，讓交通部瞭解訴求，先邀請Uber駕駛自救會代表會面，目的在讓自救會駕駛朋友能充分表達意見，至於自救會建議邀請產業、駕駛、平臺、媒體等團體多方共同討論，交通部將持續安排，不希望任何一個駕駛失業。

針對Uber駕駛轉至多元化計程車需要執業登記證，公路總局表示，Uber服務的地方有六縣市，公路總局協調警政署於108年6至9月加開考試場次，規劃37場駕駛執業登記證考試，一萬多名Uber駕駛取得登記證考試，可完全容納Uber租賃車駕駛轉換考證之需要。

融資貸款部分，交通部已協調和潤、裕融、中租迪和三大主要融資公司，以維持原融資貸款條件下讓租賃車轉為計程車，不增加駕駛人負擔。

▲UBER自救會成員到行政院抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲自救會認為，就算昨天先得知開放直播，還是不會來。（圖／記者林敬旻攝）

另外，自救會擔心租賃車轉到計程車行後，會有5%營業稅問題，交通部回應，已洽財稅機關及會計師初步瞭解，營業稅是消費稅，如果車輛要轉為多元化計程車，租賃公司是可以進銷相抵，不應再向駕駛額外收取營業稅，駕駛人如遇有此情形，可提供交通部轉財稅機關協助。

自救會也提出浮動費率和計費表問題，交通部表示，已定6月13日召會討論；計程車彈性費率屬地方政府事務，地方政府有審核機制，歡迎Uber進入體制內，共商彈性費率課題，交通部也將主動提供相關協助。

俗稱「Uber條款」的汽車運輸業管理規則第103條之1今日上午公告，Uber租賃車必須採時租或日租計費，且須提報營運計畫書審查，否則最高可罰9萬元。自救會表示，從2天前就向交通部提出訴求，但對方一直不同意，直到上午9時才答應直播，不過最重要的還是與三方共同討論，就算昨天先得知開放直播，還是不會來。

ET快訊
男友摩鐵暴斃後「回家了」　通靈友：他在！8年網紅女友心碎呼喚
北上找女友！垃圾桶1枚「已拆套套包裝」男友氣泛淚　一對質神展

關鍵字：Uber駕駛,自救會,交通部,王國材,直播

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3天內2隻海龜誤入宜蘭漁網　海巡援助回歸大海

午後對流雲旺盛　南投降下米粒般冰雹…網：好想吃剉冰

921強震挖7屍！男救災被報復「鋼筋穿刺心跳停」　2神秘人一句話…奇蹟活命

每日一班從台北直飛名古屋！長榮航空6/6開航「來回最低7300元」

「名偵探柯南科學搜查展」搶先看！體驗蝴蝶結變聲器、只有1組搭擋能破案

【廣編】看強片過端午！凱擘大寬頻機上盒myVideo強檔電影連假上架

大雨過後！一抬頭「巨C彩虹」華麗出現　南投人搶拍：超療癒

台科大建築系畢業展　改造龍山寺地下街、士林夜市、台南沙卡里巴市場

帶老婆和爸媽去吃飯「副駕駛座」給誰坐？　網友分享「坐法」

【廣編】格蘭英語E化數位學習　讓孩子快樂說英文SO EASY！

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

3天內2隻海龜誤入宜蘭漁網　海巡援助回歸大海

午後對流雲旺盛　南投降下米粒般冰雹…網：好想吃剉冰

921強震挖7屍！男救災被報復「鋼筋穿刺心跳停」　2神秘人一句話…奇蹟活命

每日一班從台北直飛名古屋！長榮航空6/6開航「來回最低7300元」

「名偵探柯南科學搜查展」搶先看！體驗蝴蝶結變聲器、只有1組搭擋能破案

【廣編】看強片過端午！凱擘大寬頻機上盒myVideo強檔電影連假上架

大雨過後！一抬頭「巨C彩虹」華麗出現　南投人搶拍：超療癒

台科大建築系畢業展　改造龍山寺地下街、士林夜市、台南沙卡里巴市場

帶老婆和爸媽去吃飯「副駕駛座」給誰坐？　網友分享「坐法」

【廣編】格蘭英語E化數位學習　讓孩子快樂說英文SO EASY！

半裸男開贜車繞台半圈躲查緝　「體力不繼」休息如廁遭警查獲

慈濟醫院加入「新生兒照護網」　後山兒科醫療再跨大步

「花少食堂」粽飄香！展望會帶領親手包粽　弱勢童有家的感覺

3天內2隻海龜誤入宜蘭漁網　海巡援助回歸大海

2019「美妝足跡排行榜」揭曉　資生堂獲專櫃雙料冠軍

午後對流雲旺盛　南投降下米粒般冰雹…網：好想吃剉冰

薩爾本季二度上演「完美一局」　成91年來第一人

移民署收容外國人歡慶端午　溫馨供素粽穆斯林揪感心

離奇！少女下半身遭捲入「後車輪擋泥板」間隙...傷重亡

台糖加碼釋出逾2000公頃土地助台商回流　經長：1個月內盤點完畢

生活熱門新聞

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇..

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內..

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一..

好心載加油男！她外套「被沾精液..

鼎泰豐用「格子籠雞蛋」　動保怒..

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

台南嫩男開車逆向撞柱　倒車「下..

4女躲一車住摩鐵　她看天花板愣..

合影館粉女友！童仲彥「自爆分了..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

周六起全台連8天雨　典型梅雨鋒..

周六起全台連7天雨　「下周鋒面..

紅豆反嗆童仲彥：沒女人就不行的..

狂做胎夢！中壇元帥曝「無緣兒跟..

更多熱門

相關新聞

郭添貴接任交通部航港局長

交通部航港局局長謝謂君5月中旬退休後，交通部今（6）日表示，新任航港局長將由現任台灣港務公司總經理郭添貴出任，希望藉由他在海運界累積的專業經驗及經營管理長才，帶領航港局接續優化台灣海運產業經營環境。

走向國際！交部盼台灣紫斑蝶與北美締盟

Uber條款6/9上路！4個月後全面取締

Uber司機周四會談「直播才要去」

交通將修法沒入車輛拍賣處理

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇到2種作法

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

端午改運大公開！財水擺3方位　　

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面