交通部錄影「癡等Uber駕駛1小時」　自救會曝破局關鍵是這個

▲交通部原定今天與Uber司機協商，等了51分鐘宣布結束。（圖／交通部提供）

記者胡順惠／台北報導

交通部今（6）日公告汽車運輸業管理規則第103條之1，3天後上路、10月9日正式取締。交通部次長王國材原訂上午10時與自救會會面，但昨日因為是否開放直播與邀請三方共同討論等問題喬不攏，自救會昨日便拒絕出席。交通部9時折衷答應直播，不過仍未等到人，在會議室空等1小時，後續將影片公布在交通部臉書。

交通部雖然今日同意與駕駛自救會會談網路直播，但自救會認為直播只能加分，最重要的底線是要與租賃車業者、Uber公司、計程車業者等共同與會，最後會談依舊破局。交通部表示，自救會雖未到場，仍召集公路總局、路政司討論後續協助轉換為多元計程車等措施辦理情形，以協助駕駛能合法上路。

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王國材在會議中表示，駕駛朋友是交通部最關心的對象，也期望駕駛朋友透過對話，讓交通部瞭解訴求，先邀請Uber駕駛自救會代表會面，目的在讓自救會駕駛朋友能充分表達意見，至於自救會建議邀請產業、駕駛、平臺、媒體等團體多方共同討論，交通部將持續安排，不希望任何一個駕駛失業。

針對Uber駕駛轉至多元化計程車需要執業登記證，公路總局表示，Uber服務的地方有六縣市，公路總局協調警政署於108年6至9月加開考試場次，規劃37場駕駛執業登記證考試，一萬多名Uber駕駛取得登記證考試，可完全容納Uber租賃車駕駛轉換考證之需要。

融資貸款部分，交通部已協調和潤、裕融、中租迪和三大主要融資公司，以維持原融資貸款條件下讓租賃車轉為計程車，不增加駕駛人負擔。

▲自救會認為，就算昨天先得知開放直播，還是不會來。（圖／記者林敬旻攝）

另外，自救會擔心租賃車轉到計程車行後，會有5%營業稅問題，交通部回應，已洽財稅機關及會計師初步瞭解，營業稅是消費稅，如果車輛要轉為多元化計程車，租賃公司是可以進銷相抵，不應再向駕駛額外收取營業稅，駕駛人如遇有此情形，可提供交通部轉財稅機關協助。

自救會也提出浮動費率和計費表問題，交通部表示，已定6月13日召會討論；計程車彈性費率屬地方政府事務，地方政府有審核機制，歡迎Uber進入體制內，共商彈性費率課題，交通部也將主動提供相關協助。

俗稱「Uber條款」的汽車運輸業管理規則第103條之1今日上午公告，Uber租賃車必須採時租或日租計費，且須提報營運計畫書審查，否則最高可罰9萬元。自救會表示，從2天前就向交通部提出訴求，但對方一直不同意，直到上午9時才答應直播，不過最重要的還是與三方共同討論，就算昨天先得知開放直播，還是不會來。