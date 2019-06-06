「全球唯二」越冬蝴蝶在台灣！　交通部盼與墨西哥帝王斑蝶締盟

▲台灣紫斑蝶是「世界唯二」的越冬型蝴蝶之一。（資料圖／成功營區綠色環境學習營地陳永昌志工提供）

記者胡順惠／台北報導

每年4至5月都有大量紫斑蝶北返繁殖，更是「全球唯二」的越冬型蝴蝶之一，但飛越國道時經常被捲進車輪底下。交通部長林佳龍出席「紫斑蝶生態旅遊發展國際研討會」時說，台灣10多年來推動「國道讓蝶道」，讓紫斑蝶致死率從3%降至千分之2.5，未來希望能跟墨西哥的帝王斑蝶谷建立姊妹締盟，推動紫斑蝶生態旅遊，吸引更多國際人士來到台灣。

觀光局今舉辦紫斑蝶生態旅遊發展國際研討會，邀請國內外專家學者參與研討，並分享保育蝴蝶交流。林佳龍表示，世界上只有兩種越冬型蝴蝶，帝王斑蝶在北美洲，另一種紫斑蝶就在台灣，每年冬天跟春天會由北往南，再由南往北飛，是非常珍貴的生態，不過過去12年來因為交通開發影響其路徑，高公局便開始架設高速公路的防設網，現在不只交通便利，也能讓紫斑蝶越冬北飛。

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▲紫斑蝶生態旅遊發展國際研討會。（圖／記者胡順惠攝）

林佳龍大讚防護網的效果顯著，除了捕捉到去年高雄市茂林區標放的小紫斑蝶，也記錄到近十年瞬間最大量的穿越量，於3月25日甚至到達每分鐘1200隻的「紫斑蝶河」奇觀。林佳龍說，北美帝王斑蝶已經被聯合國列入文化遺產，但台灣因為不能加入聯合國，希望透過今天的研討會能夠牽線交流，讓紫斑蝶成為生態旅遊的資產。

林佳龍說，紫斑蝶12年前的致死率相當高，因為飛越過程中氣旋，常常被捲下來死傷慘重，很多過不了國道，經過10年來的努力，現在紫斑蝶死傷率從3%降至千分之2.5。觀光局局長周永暉表示，紫斑蝶確實是蝴蝶之王，過冬型的蝴蝶在國外真的很少，八八水災前後蝴蝶少了一半，這10年來復育成功，恢復一定的數量，當然還是有一點距離，但茂林管理處一方面復育、一方面還做環教。

周永暉指出，2019年紫斑蝶生態旅遊國際研討會是第三屆舉辦，前兩屆在南部，今年初決議擴大辦理，交通部並成立「紫斑蝶護道」相關工作團隊，整合交通部觀光局、高速公路局及公路總局等所屬單位，對於短、中、長程，透過紫斑蝶這樣全台廣佈的淺山指標物種，進行路權範圍土地或遊憩空間的棲地營造、教育、增進國內遊憩深度與國際交流等多功能目標。