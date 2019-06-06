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林瑞陽擔任宜蘭觀光大使　縣府6日辦桌迎客

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▲▼昔日台灣戲劇小生林瑞陽，樂當宜蘭觀光大使。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲昔日台灣戲劇小生林瑞陽，樂當宜蘭觀光大使。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

昔日台灣戲劇小生林瑞陽，在大陸經營網路事業有成，宜蘭縣長林姿妙4月間帶領宜蘭觀光產業、農漁會、商業會等業者前往大陸推廣，邀請林瑞陽長擔起家鄉「宜蘭縣觀光大使」的重任，林6日在縣府表示，預計在7月6日到8月18日帶著家人、員工和代理商約2千人，參加「2019宜蘭國際童玩節」，並於2019年底前安排萬人從台北到宜蘭，再從宜蘭到高雄觀光旅遊，持續推進旅遊人口造訪宜蘭，深度體驗宜蘭的好山好水。

▲▼昔日台灣戲劇小生林瑞陽，樂當宜蘭觀光大使。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

宜蘭縣政府6日也以辦桌的方式，迎接林瑞陽返鄉作客，桌上的菜色則是以宜蘭縣12鄉鎮的當地特色美食：頭城魩仔魚&櫻花蝦、礁溪蜜番茄&金棗、宜蘭紅露酒香腸、員山香魚、壯圍哈密瓜、大同馬告山豬肉、羅東皮蛋、三星蔥油餅、五結膽肝&鴨賞、冬山茶燻鴨、蘇澳鹹鯖魚、南澳龍鬚菜。另也將介紹宜蘭精選農漁特產。

▲▼昔日台灣戲劇小生林瑞陽，樂當宜蘭觀光大使。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲▼昔日台灣戲劇小生林瑞陽，樂當宜蘭觀光大使。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

及宜蘭即將於上海達爾威旗下TST網路平台上架販售的農特產品，透過辦桌的方式呈現，讓林瑞陽介紹宜蘭在地美食以行銷宜蘭。

縣政並頒發觀光大使聘書給林瑞陽，現場更與林瑞陽公司簽署了2份合作意向書：1、宜蘭縣觀光協會與達爾威貿易有限公司簽署「千人遊宜蘭旅遊合作協議」。2、宜蘭縣農會與TST平台簽署「行銷宜蘭農特產(加工品)合作意向書」。

林瑞陽將藉由他的個人魅力，讓更多人認識宜蘭愛上宜蘭，展現他觀光大使的影響力，並將宜蘭優質農特產品於上海達爾威旗下TST網路平台上架販售。

林瑞陽也承諾未來將回宜蘭投資，因宜蘭就是他的娘家，縣府是希望透過林瑞陽的資源帶動大陸到宜蘭觀光的風氣，促進宜蘭觀光與商機。

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關鍵字：林瑞陽,宜蘭觀光大使

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