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槓上共和黨！川普堅持對墨西哥商品徵稅　「阻撓就太愚蠢了」

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▲▼ 美國總統川普與日本首相安倍晉三舉行美日第11次領導人峰會。2019年5月27日。（圖／路透）

▲川普經常祭出關稅手段。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

無視來自共和黨的內部壓力，美國總統川普（Donald Trump）4日表示，他仍可能繼續對墨西哥的進口商品徵收新關稅，藉此降低非法移民進入美國的數量。他警告國會的共和黨人，不要妨礙他付出的努力，「我不認為他們會這樣做，如果這樣做就太愚蠢了。」

《路透社》報導，川普在倫敦一場記者會表示，他預計從10日開始，對從墨西哥進口的商品徵收5％關稅，原因是太多中美洲移民透過邊界進入美國。如果墨西哥不採取更多措施處理移民問題，他甚至威脅今年稍晚要把對墨西哥的關稅提高到25％，他也警告反對的共和黨人不要試圖阻撓。

部分共和黨參議員認為，針對此次的關稅問題，可能無法支持川普；共和黨籍參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）說，其他共和黨人對於加徵關稅的意願並不高。

如果關稅戰持續下去，在3個最重要的貿易夥伴中，美國就與其中兩個發生爭執；由於華府與北京過去幾個月對彼此的進口商品徵收報復性關稅，美中關係也越來越緊張。

川普在英國進行國是訪問期間，他形容非法移民對於美國來說是種入侵行為，將會觀察未來能採取哪些行動，但很有可能繼續徵收關稅。對此，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）則樂觀認為，美墨可以在關稅與移民問題達成協議。

白宮發言人4日表示，美國副總統潘斯（Mike Pence）5日將在白宮與墨西哥領導人會談；旨在向墨西哥施加壓力，限制移民前往美國南部邊境。

10日是川普設定的最後截止日期，他威脅對墨西哥進口商品加徵5％關稅。事實上，打擊非法移民一直是川普2016年競選總統大選時的承諾，加上他在尋求2020連任，這成了他必須面對的問題。

墨西哥向美國出口的商品種類繁多，包括汽車、汽車零件、電視到流行的啤酒品牌等。豐田汽車公司說明，對墨西哥商品徵稅，可能使得轎車製造商的主要供應者損失10億美元。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在邁阿密一場活動發表談話，「希望我們能找出合理解決邊境危機的方法，盡可能減少經濟上的不良影響。」

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關鍵字：關稅,墨西哥,川普,共和黨,北美要聞

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