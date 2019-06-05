端午連續假期悠遊東部地區　搭乘葛瑪蘭客運最划算

▲端午連假，葛瑪蘭客運有好康，票價最低81折。（圖／葛瑪蘭客運提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

端午連假返鄉或旅遊去，葛瑪蘭客運有好康送，6日起至9日止，提供國道客運東部地區路線全票最低81折，與使用電子票證轉乘當地市區公車一段票免費或折抵21元優惠，讓旅客穿越雪山隧道後的日光乍現，一同感受東台灣的「魅、麗」。





隨著新蘇花公路的逐步開放與東部鐵路的電氣化，遊客前往東部地區的目的地由宜蘭往更南推進到花蓮，但台鐵東部列車的仍一票難求，因此葛瑪蘭客運備妥充足的運能來幫遊客們解決交通方面的困擾。

葛瑪蘭客運在尖峰時段提供每5至10分鐘一班車的運能來協助旅客由台北前往東部地區，在到達火車站旁的羅東轉運站之後，再藉由轉乘台鐵列車，即可快速的前往花蓮地區，讓旅客共襄盛舉花蓮地區在連續假期間的各式活動絕不缺席。



同時為讓遊客於連續假期間前往東部地區景點與在外遊子返鄉團聚更加便利，配合轉乘優惠可享持各大電子票證轉乘當地市公車及公路客運一段票免費或折抵21元，減少轉乘所需花費金額，還可省去自行開車歷盡千辛萬苦塞到各大景點後，又要面臨停車位一位難求的窘境，讓旅客闔家暢遊東部地區，搭乘大眾運輸遊得以更安全、更優惠、更便捷。



連續假期期間車票，已可於葛瑪蘭客運官網或至葛瑪蘭各地售票櫃台預購優惠票或購買當日車票，還能使用手機做線上車票的訂購免於現場櫃台前拎著大包小包排隊的辛勞，出示 QRcode 即可乘車（網址：https://web.kamalan.com.tw/weborder#/term）。