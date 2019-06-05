「鱷魚」快閃高鐵桃園站　《丟丟銅仔》驚艷全場

▲「鱷魚」快閃演出，高鐵桃園站美聲揚。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「阿兜仔，唱台灣歌，真好聽！」美國哈佛大學鱷魚合唱團5日抵桃園機場，隨即轉搭機捷至高鐵桃園站，立即於站內大廳進行一場快閃演出。團員們入境隨俗的準備了台灣人耳熟能詳的《月亮代表我的心》、童謠《丟丟銅仔》等歌曲，讓候車的民眾大飽耳福。

二度來到台灣巡迴演出的團員Jerry Registre表示，「這是首次在台灣的高鐵站進行快閃演出，非常興奮能夠帶給旅客一個驚喜，而他們能停下匆忙的腳步來聽我們演唱，是讓我們最開心的一件事」。

▲▼「鱷魚」快閃演出，高鐵桃園站美聲揚。（圖／高鐵桃園站提供）

成軍已73年的鱷魚合唱團是哈佛大學歷史最悠久的合唱團，今年暑假開始將進行為期兩個月的世界巡演，走訪四大洲超過12個國家的20多個城市。今年首站來到台灣，主題以「嗨嗨人聲」傳達團員的年輕活力；除了在全台各地演出外更與台灣高鐵合作，在桃園及左營車站快閃表演，團員以響亮的和聲邀請匆匆而過的旅客慢下腳步，享受藝術帶來的驚喜。

高鐵桃園站王稔慈站長表示，感謝鱷魚合唱團帶來的精彩演出，美妙的歌聲搭配著明快逗趣的舞蹈，將現場旅客馬上帶進了他們精心準備的音樂殿堂，巧妙的化解了語言的隔閡；高鐵桃園站將持續將文化與藝術帶入車站，歡迎國內外喜歡表演的藝文團體，一起營造精彩多元的文創藝術空間，讓旅客在來往車站之際也能與藝術不期而遇，感受生活中的驚喜與美好。