　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

「鱷魚」快閃高鐵桃園站　《丟丟銅仔》驚艷全場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「鱷魚」快閃演出，高鐵桃園站美聲揚

▲「鱷魚」快閃演出，高鐵桃園站美聲揚。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「阿兜仔，唱台灣歌，真好聽！」美國哈佛大學鱷魚合唱團5日抵桃園機場，隨即轉搭機捷至高鐵桃園站，立即於站內大廳進行一場快閃演出。團員們入境隨俗的準備了台灣人耳熟能詳的《月亮代表我的心》、童謠《丟丟銅仔》等歌曲，讓候車的民眾大飽耳福。

二度來到台灣巡迴演出的團員Jerry Registre表示，「這是首次在台灣的高鐵站進行快閃演出，非常興奮能夠帶給旅客一個驚喜，而他們能停下匆忙的腳步來聽我們演唱，是讓我們最開心的一件事」。▲「鱷魚」快閃演出，高鐵桃園站美聲揚

▲▼「鱷魚」快閃演出，高鐵桃園站美聲揚。（圖／高鐵桃園站提供）

▲「鱷魚」快閃演出，高鐵桃園站美聲揚

成軍已73年的鱷魚合唱團是哈佛大學歷史最悠久的合唱團，今年暑假開始將進行為期兩個月的世界巡演，走訪四大洲超過12個國家的20多個城市。今年首站來到台灣，主題以「嗨嗨人聲」傳達團員的年輕活力；除了在全台各地演出外更與台灣高鐵合作，在桃園及左營車站快閃表演，團員以響亮的和聲邀請匆匆而過的旅客慢下腳步，享受藝術帶來的驚喜。

高鐵桃園站王稔慈站長表示，感謝鱷魚合唱團帶來的精彩演出，美妙的歌聲搭配著明快逗趣的舞蹈，將現場旅客馬上帶進了他們精心準備的音樂殿堂，巧妙的化解了語言的隔閡；高鐵桃園站將持續將文化與藝術帶入車站，歡迎國內外喜歡表演的藝文團體，一起營造精彩多元的文創藝術空間，讓旅客在來往車站之際也能與藝術不期而遇，感受生活中的驚喜與美好。

ET快訊
一樣是大腸癌3期！他和賀一航「做出不同選擇」…最後活下來了
捲髮妹背殺！台男羞拍裸臀照　「一條線」網暴動：快刷卡

關鍵字：哈佛大學,鱷魚合唱團,高鐵快閃

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南郵局辦「端午傳郵愛」　關懷社區長者活動

台東原住民文創聚落裝置藝術　呈現對土地敬意

SUP水上嘉年華15日登場　來青草湖消暑一夏

桃園捷運綠線GC02標地下段土建工程　10月動工7年後完工

桃機二航廈美食街改裝新登場　林佳龍鄭文燦行銷台灣美食

竹市府爭取400萬補助　為忠靈祠裝電梯

英迪格酒店看好嘉義觀光市場　首家國際潮牌酒店進駐阿里山

2019國慶煙火落腳屏東！　高屏溪舊鐵橋河濱公園施放

端午連續假期悠遊東部地區　搭乘葛瑪蘭客運最划算

「鱷魚」快閃高鐵桃園站　《丟丟銅仔》驚艷全場

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

賀一航遺照曝光：他生前最愛照片！　 白冰冰靈堂大哭「緊抱遺孀2分半」

台南郵局辦「端午傳郵愛」　關懷社區長者活動

台東原住民文創聚落裝置藝術　呈現對土地敬意

SUP水上嘉年華15日登場　來青草湖消暑一夏

桃園捷運綠線GC02標地下段土建工程　10月動工7年後完工

桃機二航廈美食街改裝新登場　林佳龍鄭文燦行銷台灣美食

竹市府爭取400萬補助　為忠靈祠裝電梯

英迪格酒店看好嘉義觀光市場　首家國際潮牌酒店進駐阿里山

2019國慶煙火落腳屏東！　高屏溪舊鐵橋河濱公園施放

端午連續假期悠遊東部地區　搭乘葛瑪蘭客運最划算

「鱷魚」快閃高鐵桃園站　《丟丟銅仔》驚艷全場

台南郵局辦「端午傳郵愛」　關懷社區長者活動

顏寬恒服務處交付贖金？　海線角頭「藍波」擄人勒贖2000萬被起訴

特／凌晨4：44愛犬躲「地下室廁所」　她見這一幕狂飆髒話

產後瘦身把握「6個月黃金期」！醫教2招「免節食」消腫

遭咬住右腿！31歲男不顧一切反擊　戳中「鱷魚眼睛」撿回一命

男大生被舉報作弊騎車散心　失蹤4天被發現…墜谷頭顱破碎身亡

MSCI調降台股權重生效　外資5月出走近630億元

澳洲公開賽／周天成28分鐘直落二地主　愜意晉級16強

爆米花變牛奶了！濃厚焦糖味超魔性　全家獨家限量販售

鄭鴻展PO「阿宅房間」微縮模型實品　網驚：超大箱會引發家庭失和！

地方熱門新聞

清水溪放25蝦籠　金山封溪護魚..

課程豐富有補助　桃園勞工學苑招..

陸客遊日月潭不肯消費？全都因為..

鄭文燦：桃園鐵路地下化　再等7..

遊府城掉行李　波麗士找回櫻花妹..

館長嗆「你什麼咖」　鄭：巧言令..

月開110張罰單　新北嚴打違規..

吳寶春麵包進駐花蓮　21日開賣

一聽盧秀燕要來　百歲夫妻興奮整..

通過全球驗證　洪瑞清生產世界級..

苗栗落雷劈杉樹　當場起火燃燒

林瑞陽返鄉作客　擔任宜蘭觀光大..

包鹼粽不要用硼砂了　衛生所免費..

執行署台南分署法拍會　進帳65..

更多熱門

相關新聞

范瑋琪反擊「學歷造假」　陳建州揭陰謀

歌手范瑋琪9日發文反擊酸民，公開學歷是哈佛延伸教育學院及波莫納學院，強調並未造假，她過去總給人好脾氣的印象，這次難得硬起來，讓很多網友感到意外，而老公黑人則說，身為公眾人物難免被誤解，「說清楚就好。」

范瑋琪爆「偽造哈佛學歷」親揭真相

棕色脂肪肥胖救星　代謝症候群患者福音

韓市長對數字的解讀？

韓國瑜：民氣與地氣的抉擇

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

喝珍奶便秘5天　肚裡都是圓陰影

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照網看傻

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌亡

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆婆小叔神回

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

獨／光陽推「125等級電動機車」

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面