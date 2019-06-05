人行月初「罕見」開展逆回購　釋放9065億降準預期升溫

▲中國人民銀行外觀。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

中國人民銀行今（5）日以利率招標方式開展600億元（人民幣，下同，約新台幣2720億元）逆回購操作，期限為7天，中標利率2.55%，同時，今日有2700億元逆回購到期，實現淨回籠2100億元（約新台幣9520億元）。值得注意的是，這是大陸央行在6月以來，連續第三個交易日開展逆回購。

根據《中新經緯》報導，央行於本月3日和4日，分別開展800億元和600億元的7天逆回購操作，中標利率均為2.55%，三天時間內，累計釋放2000億元（約新台幣9065億元）流動性。

報導稱，備受關注的是，「央行以往在月初很少會開展逆回購操作」，因為月末剛剛經歷了財政投放，月初資金面通常比較鬆。6月初如此不尋常的舉動，市場對於降準的預期再度升溫。

▲央行逆回購算是存款準備金率下調的縮影，差距在於量之大小。（圖／CFP）

長城證券分析稱，6月份MLF（中期借貸便利）到期量分別是6月6日4630億元和6月19日2000億元，同時6月還有1.5萬元左右的同業存單到期；近期因包商銀行被央行接管，銀行流動性可能面臨一定壓力；5月PMI繼續下滑，經濟基本面承壓，因此，作為逆週期調控，央行定向降準及加大逆回購操作都是可能選項。

平安證券宏觀研究團隊表示，從流動性來看，6月份和7月份基礎貨幣缺口較大；央行可能選擇降準或者通過加大公開市場操作和到期續作MLF的方式提供流動性，但公開市場操作提供的都是短期流動性，可能難以滿足中小銀行由於剛性打破帶來的中長期資金需求，這會增加降準的必要性。

中金公司認為，從監管層未來化解風險的角度來看，向銀行體系注入流動性是緩解衝擊的主要途徑，但上週來看，投放流動性的工具主要是逆回購，期限短，而且更集中在大型銀行，並不能解決中小銀行面臨的負債端壓力，因此「更有效的化解方式應該是降準，或者至少針對中小銀行的定向降準。」