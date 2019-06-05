炎炎夏天何去處避暑好去處　2019太平山暑假攻略

▲炎炎夏天太平山避暑好去處。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

太平山國家森林遊樂區介於海拔500至2千公尺之間，平均溫度較平地最低達10度，是遊客避暑好去處，因為可以自然步道，徜徉綠野山林、搭乘蹦蹦車，呼吸森林芬多精、以及等待拂曉日出，享受自然生態美景，另太平山也在7月1日至8月31日，每日提前在4時（週62時30分），讓民眾能提早入園，悠遊太平山。

請繼續往下閱讀...

羅東林管處表示，太平山暑假日出約在5時至5時30分間，為讓遊客能趕在天明之前，進入太平山及翠峰湖地區欣賞日出之美，每週6特別提早至凌晨2時30分開園；建議迎曙光的地點有：太平山莊觀景台、翠峰景觀道路14k觀景台、翠峰湖環山步道里程3公里處（步道西入口里程0至2.5K維修封閉中，需由東入口進入，遇封閉指示原路折返）、望洋山步道觀景台等。若天氣狀況良好，望洋山觀日出，還可以遠眺蘭陽平原及太平洋上的龜山島。

蹦蹦車暑假期間，每日加開下午15:30班次，每日共行駛9個班次，每班次180個座位，每日至多1千620位，數量有限，請遊客及早規畫行程（蹦蹦車票採現場購票，每日上午7時開賣；假日約於10:30售罄當日所有班次車票)）；蹦蹦車詳細資訊及即時售票情形可上太平山官方網站查詢。

七夕情人節在鳩之澤打卡享泡湯優惠，海拔520公尺的鳩之澤溫泉，擁有國內最佳的溫泉品質，也有諧音我愛你的浪漫聯想，區內多望吊橋更是情侶來到遊樂區必訪打卡的浪漫景點。

因此每年七夕情人節堆會推出打卡優惠活動。2019年七夕情人節（8月7日），只要在「多望吊橋」、「鳩之澤溫泉」或「鳩之澤自然步道」等處雙人自拍合照，上傳在太平山官方FB粉絲團，於櫃檯出示上傳相片，即可享溫泉大眾池（露天SPA、裸湯）每位50元之優惠。

太平山位於中高海拔山區，除了山林美景及日落晨曦所呈現的迷人景緻外，也是觀星的好景點。

暑假期間是太平山觀賞夏季銀河的好時機，住宿遊客可把握機會一睹太平山夏夜星光閃亮；同時遊樂區在暑假期間安排4場次收費型觀星活動，供住宿遊客參與（7月19日及8月9日太平山莊夏季星空導覽、7月20日及8月10日翠峰山屋夏季星空導覽）。

暑假旅遊人潮及車潮眾多，為了讓太平山的遊客針對不同的需求規劃行程，羅東林管處就天數提供建議遊程；另外除了太平山外，搭配周邊的泰雅原鄉部落，如：英士、松羅、玉蘭、崙埤、樂水等社區也是值得一遊的好去處！

§二日遊：

Day1- 中間→翠峰湖→太平山莊。

Day2- 蹦蹦車→鐵杉林步道→鳩之澤。

§一日遊：

1.看日出、蹦蹦車

太平山莊觀景台日出→車站購票→搭乘蹦蹦車至茂興→太平山莊賞楓(紫葉槭) →檜木原始林步道→見晴懷古步道→羅東林業文化園區。

2.看日出、走步道

(1)望洋山日出→翠峰湖環山步道→太平山莊賞楓(紫葉槭) →鳩之澤→羅東林業文化園區。

(2)翠峰景觀道路日出→翠峰湖環山步道或台灣山毛櫸步道→太平山莊賞楓(紫葉槭) →檜木原始林步道→鳩之澤。

其他提醒事項

1.「動態總量管制」措施：當入園人數到達遊樂區動態容納量上限3,000人時，將由售(驗)票站開始啟動「動態」總量管制，敬請遊客配合。

2.禁止露營及車宿：暑假期間每日開園時間為凌晨4時至晚間8時，考量遊客夜間安全、減少夜間遊憩行為干擾生態及園區管理需求等因素，遊客需於園區關園前離園，區內禁止露營及車宿。

3.寵物禁止入園：考量目前全台9縣市76鄉鎮仍持續檢出鼬獾感染狂犬病案例，為確保寵物、飼主與所有入園遊客的安全，農業委員會公告自2018年8月1日至2020年7月31日止，持續禁止犬、貓及其他哺乳類動物進入太平山國家森林遊樂區。

4.翠峰湖環山步道西入口(里程0K~2.5K路段)，目前進行步道整修因而封閉中。需由東入口進入，僅開放里程3.9K-2.5K路段。

5.暑假期間適逢全台汛期、豪雨及颱風亦發生時期，山區道路則有落石發生之虞，因此行駛山路請放慢行車速度，以維行車安全。

6.考量太平山位於山區，距離平地市區路途較遠，考量旅遊安全，倘中央氣象局發布豪雨特報或颱風警報，太平山將實施預警性休園措施。

7.其他詳細資訊可上太平山森林遊樂區專網、太平山FB粉絲團、台灣山林悠遊網查詢；或直接電話洽詢太平山服務站(03-9809805)及售票站(03-9809619)。