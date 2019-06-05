新華社再嗆美：要中國在原則上後退不啻於「癡人說夢」

▲中美關係。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰升級，大陸國務院日前發布的《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，除了批評美方外，也用實際數據反擊美國政府。大陸官媒新華社4日再發評論抨擊，美方貪得無厭，不斷採取霸凌主義和極限施壓手段，要中國放棄國家尊嚴和人民利益，此種協議要達成不啻於「癡人說夢」，絕不會有成功的機會。

文章指出，任何國家都有自己的原則，任何磋商都有必須堅守的底線，雙方在磋商過程中要尊重彼此的核心利益和重大關切，尊重雙方的社會經濟體制和選擇發展道路的權利；雙方談判地位是平等的，雙方都要體現互讓互諒精神，談判結果應對雙方都有好處，而不是僅讓單方得利。

不過，「多輪磋商下來，美國政府不但不與中國相向而行，還不斷採取霸凌主義和極限施壓手段，堅持不合理的高要價，甚至要求在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求」。文章強調，「談判一方貪得無厭，在貿易磋商中夾雜『私貨』，企圖利用自身所謂的優勢讓另一方放棄國家尊嚴和人民利益，此種協議能達成不啻於癡人說夢」。

▲ 《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書 。（圖／翻攝自國新辦）

文章說，有誠意的磋商應該拆下有色眼鏡，但美方卻擺出一副「我要給你指點迷津」的倨傲姿態，這對任何磋商都有害無利，然而不少人也都認為美國政府在談判中越過了「紅線」和「底線」，要試圖讓中國放棄主權和尊嚴的行為，過去從來沒得逞過，今後也絕不會有成功的機會。

最後，文章給美國政府一份忠告，「霸凌主義、極限施壓，對中國不起作用」，只有停止單邊主義和貿易保護主義的做法，與中方相向而行、共同努力，才能在平等協商中解決問題，在合作共贏大道上創造未來。