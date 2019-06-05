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貿易戰亮王牌？　發改委開座談會「建議加強稀土出口管控」

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▲▼某稀土礦開發現場。（圖／CFP）

▲美中貿易戰稀土成籌碼。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰情勢緊張，讓全球經濟蒙上一層陰影，傳出大陸可能將限制對美出口稀土，改變經貿戰的戰局。大陸國發委相關司局4日晚間召開稀土行業專家座談會，除了分析行業發展現狀外，與會專家也建議，要加強稀土出口管控，建立稀土出口全流程追溯和審查機制。

國家發改委的會議通報稱，為深入貫徹落實習近平在贛州考察調研時的重要講話精神，相關司局4日召開稀土行業專家座談會。專家在座談會上表示，稀土是現代工業中不可或缺的重要戰略資源，也是改造傳統產業、發展新興產業的關鍵戰略性基礎材料，中國稀土成礦條件好、潛力大，具有明顯的資源優勢。

▲▼ 礦,礦場,稀土。（圖／cfp）

▲稀土礦能否再成為中方對外談判的籌碼，在美中貿易戰未休兵下成為話題。（圖／CFP）

與會專家建議，「稀土是不可再生的稀缺資源，國家要強化稀土行業全方位監管，開展生產秩序整頓，嚴厲打擊違法違規行為，使無證生產、非法走私等無處藏身，徹底斬斷『黑色』產業鏈」；要加強出口管控，建立稀土出口全流程追溯和審查機制，同時支持行業科技進步和資源高端應用，加快實現由依靠資源消耗為主的粗放型規模化擴張，轉向依靠基礎研發能力提升和技術進步的創新驅動發展，形成全產業鏈競爭優勢。

國家發改委相關司局負責人表示，「將認真研究、充分採納專家意見建議，將與有關部門抓緊出台有效管用措施，加大行業整頓規範力度，創新完善相關管理機制，加快構建產業結構合理、科技水平先進、資源有效保護、生產運行有序的行業發展格局，切實發揮好稀土作為戰略資源的特殊價值。」

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關鍵字：稀土,貿易戰,發改委,美中貿易戰,中美貿易戰,出口管制

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