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12歲男童慘遭生父毆打電擊！「鐵鍊+項圈」綁在廁所活活餓死

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▲▼佛州男孩被父母關在廁所內，用鐵鍊鎖住，最後活活餓死。（圖／翻攝自ktla）

▲艾杜爾多被父親和繼母關在廁所內，用鐵鍊鎖住，最後活活餓死。（圖／翻攝自ktla）

記者錢玉紘／綜合外電報導

美國佛羅里達州的12歲男孩艾杜爾多（Eduardo Posso）原先與家人同住，卻疑似被32歲父親路易斯（Luis Posso）以及25歲繼母達雅娜（Dayana Medina-Flores）長期虐待，甚至被鐵鍊綁住囚禁在廁所，最後被活活餓死，於5月24日在死亡。
.
法醫檢驗後認定，艾杜爾多的死因為飢餓和營養不良所引起的併發症，醫院的工作人員指出，艾杜爾多極度瘦弱，身上還有多處瘀傷、撕裂傷和潰爛傷口。根據法院文件指出，艾杜爾多死前最後一個禮拜，他被囚禁在旅館的廁所內，還被鐵鍊綁在浴缸旁的毛巾桿上，脖子上掛著一個電擊項圈。

達雅娜表示，5月23日的時候，艾杜爾多的身體變得太虛弱了，甚至無法自己吃東西，說話也說不清楚，隔天早上她去看的時候，孩子的身體已經變冷，趕緊送醫。當下艾杜爾多已經完全沒有意識，不久後就被宣布死亡。

艾杜爾多死後，調查人員在達雅娜的手機裡面發現一段影片，當時艾杜爾多被綁在廁所裡，她帶著另一個孩子走進去，完全無視可憐的男童，另外，調查人員也在房間內的床底下發現了鍊子、繩索、手銬、掛鎖、電擊項圈等道具，也在爸爸路易斯的手機裡發現一封訊息寫著「艾杜爾多掙脫鎖鏈了」，以及他與被鍊住的兒子自拍的照片。

達雅娜也坦承，路易斯常常用皮帶、鞋子或是雙手毆打艾杜爾多，至少有超過10次，當兩人出門工作的時候，就把艾杜爾多拴住，並用監視器看著。路易斯坦承自己有毆兒子，但否認沒給兒子吃東西。目前兩人都以多項虐待、謀殺、疏忽照顧兒童等罪名起訴。

▲▼佛州男孩被父母關在廁所內，用鐵鍊鎖住，最後活活餓死。（圖／翻攝自ktla）

▲路易斯和達雅娜被以多項罪名起訴。（圖／翻攝自ktla）

在法庭中，路易斯和達雅娜表示，他們的工作是替馬戲團宣傳，原先一家人住在佛州，在當地的孩童服務機構多次介入之後搬走。這個家庭中還有一個9歲的女孩、5歲的男孩以及2歲的男孩，三個孩子都已經先被送往兒童護機構安置，健康狀況良好。

艾杜爾多的生母奧莉亞（Aurea Garcia）表示，當警察找上門的時候，她還以為是前夫終於要把兒子還給自己了，但卻得到愛子的死訊，徹底崩潰尖叫，她甚至不知道前夫一家人搬離佛州了。

奧莉亞提到，前夫的確對孩子很不好，但她沒想到會做出這麼誇張的事情，「我真的不動他怎麼能這樣對自己的兒子？把他餓死還綁起來？怎麼可能有人會對自己的孩子做這種事？」她形容，艾杜爾多是個貼心的好孩子，總是會主動照顧妹妹，最後一次見面是在2017年的感恩節，當時艾杜爾多不太說話，人也變瘦了。

奧莉亞希望藉由兒子的死呼籲大眾，若是有看到任何有被虐待跡象的孩子，不管認不認識，「不要害怕，拜託說出來，你可能會因此拯救了一個孩子」。

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關鍵字：虐童,佛州,鐵鍊,虐待

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