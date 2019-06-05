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樹枝不對勁！男驚見55公分巨無霸竹節蟲　專家：中國第二長！

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▲▼ 雲南發現一隻身長55公分的巨無霸竹節蟲。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲ 雲南發現一隻身長55公分的巨無霸竹節蟲。（圖／翻攝自紅星新聞，下同。）

大陸中心／綜合報導

雲南一位協會理事長日前夜晚在樹林中夜拍時，意外瞥見一根「樹枝不對勁」，仔細一看才發現原來是一隻55公分長的巨無霸竹節蟲，身長和成人小臂一樣長，彷彿昆蟲界的巨怪，引起外界關注。成都華希昆蟲博物館館長趙力對此表示，如果消息屬實，該種類竹節蟲將成為「中國第二長」的竹節蟲。

根據《紅星新聞》報導，雲南盈江觀鳥協會理事長曾祥樂3日晚間9時與友人一起到樹林中準備夜拍，沒想到手電筒掃過一根樹枝時，感覺「有點不對勁」，仔細看一下才發現是從未見過的巨無霸竹節蟲，連同行友人看到後也「愣了好幾秒」。

由於當時身上沒有帶尺，曾祥樂便拿隨身的A4紙比對竹節蟲的身長，量出身長「比2張A4紙短3至4公分」，因此估算約為55公分。令人驚訝的是，當時竹節蟲爬到同行夥伴的手上時，竟然與他的小臂一樣長。當天，他們回家後，立刻把照片上傳至社群網站與大家分享，並希望爭取金氏世界紀錄。

▼ 巨無霸竹節蟲爬到曾祥樂的手掌上，就像是一根樹枝。

▲▼ 雲南發現一隻身長55公分的巨無霸竹節蟲。（圖／翻攝自紅星新聞）

▼ 竹節蟲幾乎與同行友人的小臂一樣長。

▲▼ 雲南發現一隻身長55公分的巨無霸竹節蟲。（圖／翻攝自紅星新聞）

消息傳開後，成都華希昆蟲博物館館長趙力從巨竹節蟲的「劍鞘狀」尾巴判定，該隻竹節蟲應該是馬格納斯竹節蟲（Magnus），最早在泰國被發現，之後又陸續在馬來西亞與柬埔寨被捕獲，直到2008年才被正式當作新品種，目前在世界最長竹節蟲記錄中排名第六。

他還說，如果消息屬實，巨無霸竹節蟲將成為「中國第二長」的竹節蟲，也是首次在中國境內發現。事實上，成都華希昆蟲博物館於2018年時透露曾在一次野外考察時，發現一隻身長62.4公分的竹節蟲，打破當時金氏世界紀錄最長昆蟲項目的56.7公分，也成為現階段中國最長昆蟲榜的冠軍。

然而，許多網友看到巨無霸竹節蟲的照片後，紛紛打起壞主意，想了一堆料理的方法，「架火上，孜然，辣椒粉，鹽，烤熟了去殼，好吃」、「這麼大，只能烤，沒法炸」、「這貨能有肉嗎」、「油炸（愛心）」。

但也有網友勸大家別輕易嘗試，要小心竹節蟲有毒，「竹節蟲有毒，牛吃草不小心吃了，一隻竹節蟲可毒死一頭牛」。此外，許多有愛心的網友則希望大家手下留情，「這種放生了最好」、「原地放生是最好的愛護野生動物」。 

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