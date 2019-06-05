　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

鐘情處女！縣人大代表性侵25女學生　含14未成年少女死刑伏法

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼河南尉氏縣人大代表趙志勇強姦25名初中女生被執行死刑。（圖／翻攝自微博）

▲河南尉氏縣人大代表趙志勇性侵25名女學生被執行死刑。（圖／翻攝自微博／河南全搜索）

大陸中心／綜合報導

河南省開封市中級人民法院4日貼出布告表示，犯下性侵等罪的男嫌趙志勇已於當天驗明正身後押赴刑場，執行死刑。鐘情處女的趙志勇在一年多的時間裡，共性侵25名女學生，包括14名未成年少女。只有國中學歷的他不但是當地知名糧食加工公司的前法定代表人，更曾連續三屆成為縣人大代表。

河南省開封市中級人民法院張貼（2019）汴刑布字第5號布告稱，犯下性侵、組織、強迫賣淫、協助組織幼女賣淫一案主嫌趙志勇已於當日驗明正身，押赴刑場，執行死刑。

布告指，趙志勇於2015年6月至2017年1月期間，與同夥李娜合謀到當地中學尋找未成年女學生供自己性侵。李娜糾集多名未成年少女，採取毆打、恐嚇、拍下體照片等手段，強迫受害人與趙志勇發生性關係。32宗案件涉及25名受害人，當中14名為未成年少女。

趙志勇是河南省尉氏縣人，曾為河南開封市天源麵業有限公司的法定代表人，第十三屆開封市總商會副會長，尉氏縣工商業聯合會副主席，甚至是尉氏縣第十一屆、十二屆、十三屆的人大代表。

▲▼河南尉氏縣人大代表趙志勇強姦25名初中女生被執行死刑。（圖／翻攝自微博）

▲河南尉氏縣人大代表趙志勇性侵25名女學生被執行死刑。（圖／翻攝自微博／人民法院報）

另據《法制晚報》報導，有一份案情匯報2017年3月在網路流傳，當中提到河南有30多名國中女生被強迫賣淫。案情匯報顯示，「經初步查明至2015年來以來趙某某開始以暴露隱私為手段，要求李某為其介紹年齡小的女孩與其發生性關係，繼而發展成要求必須提供處女為其發生性關係」、「現已初步查明涉及四所中學，受害學生達30餘人均為未成年人」。當時已有受害學生家長透露，其中一名嫌犯姓趙，是當地知名糧食加工公司的老闆，更是人大代表。

河南省高級人民法院去年12月作出判決。趙志勇被以性侵罪判處死刑，李娜則被以性侵罪、組織、強迫賣淫罪判處死緩，罰款6萬元人民幣（約新台幣27萬元）及限制減刑。

ET快訊
光陽「Ionex 2.0」推2款新白牌電動機車　換電騎到飽每
摩鐵暴斃男女各有伴侶！男方女友起底是知名網紅..3天前FB才
安以軒孕婦寫真超辣！透視婚紗「腿胸全看光」：第一次穿那麼少

關鍵字：趙志勇,河南省,尉氏縣,性侵,處女

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／為了保護愛犬！他慘被大黑狗「撕咬蛋蛋」痛苦倒地...現場畫面曝光

水貨疫苗風波「遭逼退款4000萬」！香港醫院宣布結業...遣散所有員工

網美撞噴百萬元！上午開賓利出車禍…下午開勞斯萊斯又撞車

衣服這樣晾太像女鬼！千人嚇壞瘋狂TAG　網友畫圖破解：角度好重要

鐘情處女！縣人大代表性侵25女學生　含14未成年少女死刑伏法

大陸航天首次海上發射成功　長征11號運載火箭12點黃海升空

影／直擊格力電器珠海總部　洗衣機「立鉛筆不會倒」

加速推廣電子收費系統「通行費多5%優惠」　2020年用戶將破1.8億

習近平訪俄談「陸經濟前景」：有能力應對各種風險挑戰

大媽假好心幫忙卻偷昏倒女錢包　犯案手法全被監視器拍到

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

賀一航癌逝享壽64歲　 記得您給大家的歡笑..

影／為了保護愛犬！他慘被大黑狗「撕咬蛋蛋」痛苦倒地...現場畫面曝光

水貨疫苗風波「遭逼退款4000萬」！香港醫院宣布結業...遣散所有員工

網美撞噴百萬元！上午開賓利出車禍…下午開勞斯萊斯又撞車

衣服這樣晾太像女鬼！千人嚇壞瘋狂TAG　網友畫圖破解：角度好重要

鐘情處女！縣人大代表性侵25女學生　含14未成年少女死刑伏法

大陸航天首次海上發射成功　長征11號運載火箭12點黃海升空

影／直擊格力電器珠海總部　洗衣機「立鉛筆不會倒」

加速推廣電子收費系統「通行費多5%優惠」　2020年用戶將破1.8億

習近平訪俄談「陸經濟前景」：有能力應對各種風險挑戰

大媽假好心幫忙卻偷昏倒女錢包　犯案手法全被監視器拍到

麗豐-KY通過配發12元現金股利　獨家專利奪東京發明展金牌

馬英九「密切觀察」黨內初選人選　赴星國簽書會粉絲搶合照

影／為了保護愛犬！他慘被大黑狗「撕咬蛋蛋」痛苦倒地...現場畫面曝光

無視車潮…他霸氣盤腿「坐定路中」　網：麻煩蓮花指比一下

水貨疫苗風波「遭逼退款4000萬」！香港醫院宣布結業...遣散所有員工

NCC許可大豐等3系統以博斯無限台取代ELEVEN SPORTS

台北市商業會訪朝鮮增進交流　參觀平壤金杯運動員綜合食品廠

嘉藥反毒績優　教育部頒獎表揚

亞洲盃男籃資格賽8日抽籤　主客場賽制成最大亮點

快訊／東區工人「外牆施工」墜樓　無呼吸心跳送醫搶救

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

喝珍奶便秘5天　肚裡都是圓陰影

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞..

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌..

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹..

一周5天狂嗑燒烤！30歲男罹大..

床的世界、和成研發長照產品登陸

攜未申報止咳水！平潭海關逮捕台..

亞馬遜日本「恢復華為供貨」

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」..

男約「正妹」遊西藏...見本尊..

機智女屋主躲性侵稱有傳染病

大狗攻擊　他為了救愛犬下體被咬..

女大生美腿一字排開　畢業照爆紅

更多熱門

相關新聞

機智女屋主躲性侵稱有傳染病

浙江省杭州市餘杭區一女子面對入室竊賊臨危不亂，哭訴「身上有那方面傳染病，老公才和自己離婚」，巧妙躲過性侵並使自己安全脫身。目前，竊賊已經被警方逮捕。

瞎掰醫學、牙醫雙主修　2渣男性侵高中妹

控好友性侵　人妻怒：你分得清楚玩跟認真嗎

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

喝珍奶便秘5天　肚裡都是圓陰影

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌亡

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照網看傻

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆婆小叔神回

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

獨／光陽推「125等級電動機車」

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面