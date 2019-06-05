鐘情處女！縣人大代表性侵25女學生　含14未成年少女死刑伏法

▲河南尉氏縣人大代表趙志勇性侵25名女學生被執行死刑。（圖／翻攝自微博／河南全搜索）

大陸中心／綜合報導

河南省開封市中級人民法院4日貼出布告表示，犯下性侵等罪的男嫌趙志勇已於當天驗明正身後押赴刑場，執行死刑。鐘情處女的趙志勇在一年多的時間裡，共性侵25名女學生，包括14名未成年少女。只有國中學歷的他不但是當地知名糧食加工公司的前法定代表人，更曾連續三屆成為縣人大代表。

河南省開封市中級人民法院張貼（2019）汴刑布字第5號布告稱，犯下性侵、組織、強迫賣淫、協助組織幼女賣淫一案主嫌趙志勇已於當日驗明正身，押赴刑場，執行死刑。

布告指，趙志勇於2015年6月至2017年1月期間，與同夥李娜合謀到當地中學尋找未成年女學生供自己性侵。李娜糾集多名未成年少女，採取毆打、恐嚇、拍下體照片等手段，強迫受害人與趙志勇發生性關係。32宗案件涉及25名受害人，當中14名為未成年少女。

趙志勇是河南省尉氏縣人，曾為河南開封市天源麵業有限公司的法定代表人，第十三屆開封市總商會副會長，尉氏縣工商業聯合會副主席，甚至是尉氏縣第十一屆、十二屆、十三屆的人大代表。

▲河南尉氏縣人大代表趙志勇性侵25名女學生被執行死刑。（圖／翻攝自微博／人民法院報）

另據《法制晚報》報導，有一份案情匯報2017年3月在網路流傳，當中提到河南有30多名國中女生被強迫賣淫。案情匯報顯示，「經初步查明至2015年來以來趙某某開始以暴露隱私為手段，要求李某為其介紹年齡小的女孩與其發生性關係，繼而發展成要求必須提供處女為其發生性關係」、「現已初步查明涉及四所中學，受害學生達30餘人均為未成年人」。當時已有受害學生家長透露，其中一名嫌犯姓趙，是當地知名糧食加工公司的老闆，更是人大代表。

河南省高級人民法院去年12月作出判決。趙志勇被以性侵罪判處死刑，李娜則被以性侵罪、組織、強迫賣淫罪判處死緩，罰款6萬元人民幣（約新台幣27萬元）及限制減刑。