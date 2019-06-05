美國政府宣布：禁止旅行團、飛機和郵輪前往古巴　即日起生效！

▲旅客前往古巴首都哈瓦那（Havana）遊玩。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

為了懲罰古巴政府，美國財政部4日公布新禁令，禁止美國公民前往古巴旅行，相關旅行團、私人飛機和郵輪也不可前往旅遊，即日起生效；但美國官方工作與文化交流，以及已經訂購好機票及住宿的民眾則不受禁令影響。

根據美聯社報導，美國財政部公布，即日起，不允許大部分的教育與文化旅行團前往古巴，包括相關的旅遊、私人或公司飛機、郵輪、漁船與遊艇等都不可停靠於古巴。但申請和領取許可證的單位可以豁免，不過運輸需求也有條件限制。

▲美國公民將無法前往古巴。（圖／路透社）

該禁令主要限制美國公民至古巴「非探親旅遊」，但其他類型的旅行如探親、宗教活動、大學團體學術研究、新聞、專業會議、藝術表演、人道活動、政府官方業務等就不在此限；而已經訂了機票及住宿的公民，也可暫時不受禁令影響。

財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，這個禁令是為了執行經濟壓力，讓古巴政府無法賺取美元外匯，懲罰古巴支持委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）破壞西方和平穩定，煽動並破壞法治與民主，聯合委內瑞拉和尼加拉瓜對抗美國。

據了解，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）放寬美國公民前往古巴旅遊的限制，卻被現任總統川普（Donald Trump）帶領的政府批評此舉是放任古巴政府的獨裁與專制，企圖推翻歐巴馬的推行的相關政策。

▲美國前總統歐巴馬（Barack Obama）和古巴前領導人卡斯楚（Raúl Castro）歷史性的握手。（圖／達志影像／美聯社）