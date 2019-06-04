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高職生遇酒駕臨檢…加速離開罰9萬　法院「這理由」判撤銷罰單

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▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／記者林世文攝）

▲高職生遇酒測臨檢卻加速離開，法院判撤銷罰單。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

社會中心／綜合報導

台中市一名18歲高職夜間部學生，去年6月晚間騎機車外出遇警方酒測攔檢，陳男雖然放慢速度，但又自行加速離去，事後遭開罰9萬元、吊扣駕照3年。陳男不服提出行政訴訟，法官雖然不認同其辯詞，但仍判決撤銷罰單，理由是陳男未滿20歲，屬民法未成年人，罰單必須送達給「法定代理人」始生合法效力。

台中地院行政訴訟判決書指出，陳姓學生年滿18歲持有機車駕照，騎乘的機車也是自己擁有。2018年6月2日凌晨0時25分左右，陳男騎車前往豐原訪友，經神岡區崇德路與大豐路口時，遇警方設置的酒測攔檢。陳男依指示減速但未停車，靠近員警時又突然加速離開。警方認定他「不依指示停車」違規，台中交通事件裁決處依法開罰。

陳男不服提出訴訟，辯稱自己沒有看見「酒測稽查」告示牌和「停車受檢」字樣LED燈告示牌，只看見內車道警車和路邊員警，他依照指示減速，到見員警沒有下一步動作，認為自己可以離開才會加速離去，離開時也沒有被攔阻或警告，因此不知道自己違規。

法官勘驗舉證機關提供的採證影片光碟，顯示警方確實有在內側車道擺放酒駕稽查告示牌，並擺放交通錐使來車限制於機慢車道行駛，使所有來車均能在員警面前停車接受稽查，因此難以認定他「沒看見告示牌」的說法可信。

判決指出，陳男機車駛過該地點時，員警已有上下揮動指揮棒，並平舉指揮棒示意他停車受檢，駕駛人應該將車輛停止，等待員警指示後才能離去，而非主觀判斷是否能駛離，因此陳男的辯解不可採信。

不過，由於陳男未滿20歲，沒有獨立收受裁決書的能力，且此案件並非「當場舉發」，而是「逕行舉發」，為事後寄送裁決書，因此應該送達給陳男的法定代理人，否則沒有合法送達效力。

判決認為，陳男雖然違規，但台中市交通事件裁決處對陳男裁罰有所違誤，應該將原處分撤銷，另為適法處置。

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關鍵字：酒駕臨檢,撤銷罰單

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