議會5日審敬老金　柯市府對案仍堅持「排富」不普發

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲在第一任市長任內，砍掉重陽敬老金，市議會國民黨團提出「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，要讓北市65歲以上的民眾能在今年開始領取重陽敬老金，北市府提出的對案仍主張排富的精神，4日正式通過市政會議，送入議會。

市府版本草案主張，年滿99歲以上老人，及89歲以上原住民，每人發1萬元及禮品一份；65歲以上未滿95歲老人，且列為低收入戶、中低收入戶之戶內人口，或領有中低收入勞人生活津貼，及年滿55歲以上，未滿89歲原住民，每人發1500元。

國民黨團則提案，年滿65歲至75歲長者每人1500元，75歲至未滿85歲每人3000元，85歲至未滿99歲每年5000元，99歲以上每人1萬元及禮品一份。

市議會國民黨團書記長應曉薇質疑，市府4月28日在網站上公布對案，結果上週的4月29日的法規會中卻裝傻說他們會再提對案，之前為什麼沒有提過任何自治條例？難道是兩面手法？



對此，法務局長袁秀慧回應，因為要經過7天草案預告後，再經市府法規會、市長拍板才會變成對案，所以才能提送給議會。她強調沒有偷跑，否則怎可能在沒有把握的情況下，答應議員這禮拜一定會提對案，「應該是誤會啦」。