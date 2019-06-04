韓國瑜怒槓議員　柯文哲讚北市議員越來越理性：少部分例外

▲柯文哲、韓國瑜。（圖／記者季相儒、張榮恩攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄市長韓國瑜3日在高雄議會總質詢時，和民進黨市議員李喬如在議會互嗆3分鐘，痛批後者是非不分。相比韓國瑜，台北市長柯文哲2014年府上任之時也對於議會質詢的分際拿捏不清，時常槓上議員，4日議員問柯對於韓槓上議員的看法，柯則稱讚市議會越來越理性，討論的題目都非常針對市政，會打到市府哪個地方做不好，「我覺得這樣很好，你們講完我都有回去列管認真在執行。」

國民黨議員汪志冰4日質詢時表示，這兩天透過鏡頭看到韓國瑜在高雄市議會火爆的場面，「讓我想起4年前你老兄坐在那位子你上『咚咚咚』，你個人對這樣的事情看法是怎樣？這樣對韓國瑜票會增加？」

「這表示我已經進步。」柯文哲說，台北市議會越來越理性，大家討論的題目都非常針對市政，真的會打到我們哪個地方做不好，我覺得這樣很好，你們講完我都有回去列管認真在執行。

但柯文哲上周才因為大巨蛋案與民進黨議員簡舒培火爆交鋒，汪志冰便問到，是不是也包括簡舒培？柯文哲笑說，「總是有1、2有個例外」，引來汪志冰笑說，大概聽得出弦外之音，「所以意思就是說98%都是理性大家都可以溝通。」

汪志冰還追問，真的認為大家都可以為台北市更好，是這樣？柯文哲說，真的啊，議員講得他回去都很認真列管，我都檢討這講的是不是真的要改，一個一個列管。

汪志冰還開玩笑問到，不是在市長室隔壁房間掛一個一個飛鏢靶，其中某幾個議員都是你練靶的對象？柯文哲笑說沒有，「不會啦，我有掛金剛經。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

