金牌熊讚出場規劃？　柯文哲：老兵不死　只會慢慢凋零

▲金牌熊讚。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

在台北世大運廣為人知的金牌熊讚歷經改版，被海洋熊讚取代，引發爭議。台北市議會決議要求，今年大幅調整金牌熊讚出場場次，北市議員汪志冰4日在市政總質詢追問進度，未料，觀傳局長劉奕霆不斷跳針說會規劃，但未提出具體出場次數，而台北市長柯文哲在兩人唇槍舌戰中突冒出一句，「老兵不死，只會慢慢凋零。」

「你們藐視議會，不尊重議會到極點！」汪志冰指出，台北市議會決議要求，今年大幅調整金牌熊讚出場場次，雖然未規定金牌熊讚出場次數，但調數據發現，今年金牌熊讚出場次數掛零，海洋熊讚卻已經出場40次。

劉奕霆回應，目前還在評估，會遵照議會的決議執行，但汪志冰認為，距離去年的決議已經過六個月了，無法接受說還在規劃，劉奕霆卻回說「還有六個月啊！」讓汪志冰不滿砲轟，「前面半年你們都在睡覺，完全不尊重議會決議 。」

汪志冰要求提出出場次數，劉奕霆仍說，「未來幾個月會規劃讓金牌熊讚有一定比例出場，次數沒有辦法最為定調。」此時，在一旁的柯文哲說，「老兵不死，不要緊張」，讓汪志冰反問，是在說她還是劉奕霆還是指熊讚？柯文哲笑說，他說的是熊讚「老兵不死啦，只會慢慢凋零。」

劉奕霆強調，絕對不會藐視議會，未來一定有適當出場時機，汪志冰痛批，「所以我們在跳針就對了」。柯則說，「 對啦，你們要有規劃，我不曉得。」

汪志冰指出，前面6個月的時間都沒有動作，三番兩次的警告劉奕霆趕快安排規劃，要求他一週內提出規劃，「這麼久時間給你們，去年的附帶決議欸，之前在幹什麼？都在媽祖遶境？」最後劉奕霆答應一週內提出規劃。