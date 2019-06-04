中國還是台灣？柯文哲：中華民國台北市的市長

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

大陸國防部長魏鳳和日前在香格里拉對話會議上指出台灣問題事關中國主權和領土完整，若有人膽敢把台灣從中國分割出去，中國軍隊別無選擇將不惜一戰。台北市長柯文哲4日接受市政總質詢時表示，「我看我們國防再加強一點，他越講我們台灣越害怕」。

民進黨北市議員陳怡君在質詢柯文哲時問道「你認為自己是中國市長還是台灣市長」，柯文哲表示，他現在是台北市的市長。陳怡君追問「總要是一個國家的國民啊！」柯文哲才回說，「中華民國台北市的市長。」