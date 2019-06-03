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柯文哲悄赴醫院探病頒獎　女高中生超驚喜「很窩心♥」

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▲▼柯文哲赴醫院但是女高中生，頒發市長獎。（圖／網友鄭先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）.

▲柯文哲赴醫院探視女高中生，頒發市長獎。（圖／網友鄭先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲2日出席台北市各級學校畢業生市長獎頒獎典禮，恭喜畢業生邁向人生下一個階段。不過，一名鄭姓女高中生卻因為生病無法參加領獎，柯文哲特別抽空前往醫院探望，讓女高生一家人超級驚喜，覺得柯市長很窩心。

鄭姓女高中生的哥哥接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，妹妹因為「腸沾黏」需要開刀休養，無法前往2日的市長獎頒獎典禮。

柯文哲得知此事後，抽空前往醫院探病，鄭先生表示，柯市長11點中左右到醫院，先走到護理站調閱病例報告，接著到病房探望妹妹，祝福妹妹能夠早日康復，同時也頒發市長獎給妹妹恭喜她，希望妹妹能夠繼續努力加油。

柯文哲大約在醫院停留一個小時左右，鄭先生說，很謝謝市長親自來探望、頒獎，「真的很意外，沒有想到市長知真的會過來」，媽媽看到市長也覺得很高興，很窩心；除了感謝柯市長前來探病之外，鄭先生也向一起來探望的局長們表達感謝之意。

鄭先生透露妹妹目前病況，已經可以吃軟性食物以及下床走路，至於出院時間仍需視恢復狀況觀察。

▲▼柯文哲赴醫院但是女高中生，頒發市長獎。（圖／網友鄭先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柯文哲赴醫院探視女高中生，頒發市長獎。（圖／網友鄭先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字：柯文哲,市長獎

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