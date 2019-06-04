桃園婦誤信友人「借12萬」　警與農會行員聯手阻詐

▲桃園市游姓婦人誤信友人借貸周轉，3日至大溪農會欲轉匯給友人。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區游姓婦人3日接獲自稱是長期向游婦訂購農產品大盤商，因急需資金周轉，商請游婦匯款周轉應急，游婦在大溪農會準備匯款12萬元時被行員查出有異報警處理，經員警與行員勸說下，證明打電話男子根本不是大盤商，游婦才驚覺差點被詐騙辛苦存下來的積蓄。

大溪警分局中新派出所3日接獲大溪區農會中新分部通報，有游姓婦人準備電匯12萬元給不認識的男子帳戶內，疑似遭詐騙情事，所長張重期、警員王均元到場處理，發現51歲游姓婦人自稱接獲友人借款電話，原本欲匯款12萬元遭行員勸阻。

▲桃園市游姓婦人誤信友人借貸周轉，3日至大溪農會欲轉匯給友人時被警及時勸阻。（記者沈繼昌翻攝）

游姓婦人說，3日接獲自稱是長期向她訂購農產品的大盤商，最近最近更新手機號碼，佯稱因資金周轉不靈，希望婦人匯款12萬元至某帳戶協助，婦人未經查證便至農會欲匯款幫助大盤商，行員提醒打電話自稱歐姓男子並非游婦所認識的大盤商，農會有資料可供游婦查詢。

幾經勸阻下，游婦仍不為所動，執意要辦理匯款，行員藉故拖延並通知員警到場攔阻，員警勸說與主動查詢游婦所述的大盤商，打電話親自詢問後才說根本沒有向她去電要周轉，游婦才驚覺險遭詐騙，頻頻向員警與行員道謝，幫助游婦保住12萬元的存款。

大溪警分局呼籲，接獲可疑借款電話時，務必再三求證，千萬不要貿然匯款造成無可彌補損失，秉持「一聽、二掛、三查證」方式，避免自己荷包損失。

【更多新聞】



►打游擊戰、收購人頭帳戶自己來 詐騙首腦獨自作案還是栽了

►人夫養小三妻跨海抓姦提告 檢：夫雖認錯但無實據不起訴

►男子連續對家人威嚇施暴 老父大義滅親怒告逆子家暴