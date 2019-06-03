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日本前官員十多刀刺死「啃老逆子」　筆記露殺機

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▲ 警方在熊澤英昭的家中發現寫了謀殺兒子動機的筆記。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 警方在熊澤英昭家中發現寫了「謀殺兒子動機」的筆記。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

日本農林水産省前事務次官熊澤英昭，1日在家中持菜刀殺死自己44歲的長子熊澤英一郎，遭到警方逮捕。警方3日透露，熊澤英昭似乎是擔心「長期打電動」的兒子會去傷害附近小學生，才會決定動手，目前已經在熊澤英昭家中找到「透露出殺機的筆記」。

綜合日媒報導，76歲的熊澤英昭向警方供稱，失業的兒子長期沉迷在上遊戲《勇者鬥惡龍X》（Dragon Quest X）當中，閉不出戶，每個月都會課金超過30萬日圓課金（約新台幣9.2萬元），在家裡也經常罵髒話或出現暴力傾向，出門也會跟鄰居發生爭執，「我覺得兒子已經讓人感覺到生命威脅。」

在川崎市4月間發生啃老族持刀砍殺小學生及家長的事件後，熊澤英昭越來越擔心兒子也會做出一樣的事，再加上兒子最近一直抱怨附近小學舉辦運動會的聲音很吵雜。熊澤英昭提到「我怕他會真的去小學做出什麼事來，所以才會決定殺了他。」

▲日本農林水産省前事務次官熊澤英昭持刀殺害兒子。（圖／翻攝自推特／黒白ニュース@koku_byakunews）

警方在熊澤英昭的位於東京練馬區的住家中，找到了疑似是他親筆寫下的筆記，筆記內容也表露出了對兒子忍無可忍的殺意。

據警方表示，熊澤英昭1日下午3點半左右，持刀攻擊了兒子英一郎的胸、腹部十多次，並在刺殺兒子後，主動打電話向警方自首。員警趕到後，發現英一郎全身是血的倒臥在一樓和室的被子上，送醫後仍告不治。

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關鍵字：熊澤英昭,熊澤英一郎,東京,啃老族,弒子

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