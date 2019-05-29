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誠品敦南店2020年收攤退出東區　董事長吳旻潔：24小時書店未確定　

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▲誠品生活2019年股東會 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品生活董事長吳旻潔今出席股東會，談到敦南店24小時書店之後規劃 。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

誠品生活今（5／29）召開股東會，針對租約即將在2020年中到期的敦南誠品，因日前國泰金融大樓都更環評過關，也表示該店幾乎確定將收攤，誠品董事長吳旻潔也表示，將來會以現有的門店來取代24小時書店的服務，對於以其他周圍地點來「搬家」則表示東區商圈找點不易，等同正式宣告誠品將退出東區商圈。

誠品生活截至2018年底，海內外營運據點總計達48家，而敦南誠品店無疑是最具代表性的分店，可稱為誠品書店的「起家店」，也是旗下唯一一間24小時營業的書局，而該店址是誠品向國泰集團承租，因應國泰宣布要進行都更，讓租約在2020年6月到期的誠品敦南店即將劃下句點。

其實國泰金融大樓不僅對誠品意義重大，同時也是國泰集團的「起家厝」，今年5月初正式通過台北市政府大樓新建案環評，估計最快2個月後將可向北市建管處申請拆除與興建執照，而誠品生活租約到2020年中，預計將不會快速拆遷，但也等同於敦南店繼續營運的機率微乎其微。

重新建造的敦南金融大樓，預計規劃為高度141公尺的建築，完工後將成為台北東區最高的大樓，內部將規劃餐飲、金融與零售服務業，且以綠建築標準規劃，在5樓有設置綠化露天平台，另配合太陽能發電、節能照明與垃圾暫存冷藏區。

而新的敦南金融大樓誠品是否會再度進駐，目前誠品表示須等狀況明朗時再評估，現在也尚未決定取代敦南24小時書店服務的分店是哪家。

誠品董事長吳旻潔也在股東會表示，2019年將與去年「創新既有營運模式」、「研發個人化服務」同方向持續投資，年底前展店包括6月開幕的北高雄悦誠店之外，另一重點就是9月即將開幕的誠品生活日本橋，並針對日本進行「長期持續的發展」，而進3年則會對於整合線上線下有積極的佈局，包括會員服務、APP支付與電商平台等。

股東會公開公司2018年的財務表現，合併營收較前一年成長5.3％，達新台幣45.04億元，因去年誠品南西展店裝修，以及深圳與日本的事業開發，稅後淨利營收減少7600萬元，每股稅後盈餘（EPS）為7.32元。

▲誠品生活2019年股東會 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品生活股東會說明未來佈局 。（圖／記者蔡惠如攝）

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關鍵字：誠品,敦南,24小時書店,股東會

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