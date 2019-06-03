　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

昌邑市「台資企業服務年」　傾聽台企心聲、面對面答疑解惑

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲企業、商務。（圖／取自pixabay）

▲“台資企業服務年”活動，通過對台資企業進行座談走訪，了解到台資企業主要存在兩方面困難。（圖／取自pixabay）

圖、文／第24屆魯台會籌委會辦公室

為持續優化營商環境，推動優惠台企政策落實落地，不斷增強台資企業的獲得感，昌邑市委統戰部走進台企，傾聽台企心聲、面對面答疑解惑、零距離溝通交流，及時為台資企業排憂解難，深受台企讚譽。

積極開展“台資企業服務年”活動，通過對台資企業進行座談走訪，了解到台資企業主要存在兩方面困難。一方面存在土地指標不足，限制企業的擴大發展的困難。

如台企濰坊世揚防潮設備有限公司反映，雖然該廠土地上附著物已購買，但該廠土地屬於集體土地無法購買，雖然有意擴大規模和經營，但苦於土地指標無法解決致使擴大經營擱淺。另一方面存在對污染物的處理及污水排放滯後的困難。台企鴻祥羽絨廠反映他們所處都昌街道雙台工業園區共有企業20餘家，排污企業達到8家。由於當時排污管道鋪設小於設計時的管徑，致使排污不暢外溢，造成了不良影響，也為台企的正常生產帶來了不必要的阻礙。針對以上問題，市委統戰部積極協調，為台企排憂解難。

首先解決台企污水排放不暢的問題，同昌邑市都昌街道聯繫溝通，在完善工業園區的配套設施建設同時，選好址，建設加壓泵站，確保園區污水排得出、排得淨，解除台企排污的後顧之憂。其次合理調配土地使用指標。協調相關部門採取多渠道多方式爭取土地指標，為台企擴大規模奠定良好基礎。昌邑市圍子街道正在通過市城投公司利用廢棄礦荒地開發建設鑄造園區，積極為台企濰坊世揚防潮設備有限公司調配土地指標，爭取移址園區為以後擴大生產規模提供有力支撐。

請繼續往下閱讀...
ET快訊
身中7槍冒死衝板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況
短裙女賣場踮腳拿泡麵…「2顆白皙屁股蛋」直接露出
好市多內褲「一組3件800元」　他買4盒噁心怒扔：標籤被剪過

關鍵字：昌邑市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣的大學學費便宜？高教工會：「超過世界平均10萬」高居全球第14

今年第4起！4米抹香鯨「擱淺喪命」宜蘭壯圍　遺體「倒臥岸際」隨浪花翻滾

板橋人大排隊！她一問「神秘美食」驚曝光　想買得預定…名額2分內秒殺

雙北市3地區注意！比荔枝椿象還狂的「龍眼雞」進入產卵期

搭客運！隔壁男子「雙腿大開貼她腿」...女客狂喊噁　男網友吐苦衷

經濟部26年前的承諾去哪了？　黃捷籲大社工業區快降編

昌邑市「台資企業服務年」　傾聽台企心聲、面對面答疑解惑

站捷運手扶梯左邊被要求：用走的！　他「理智線斷回應」讓後面小姐臉紅紅

基隆長庚與宜蘭縣政府攜手做公益　拚出宜蘭學童健康好教育

歡慶新北400萬人口達標　金山老街祭出「有感優惠」

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

板橋人大排隊！她一問「神秘美食」驚曝光　想買得預定…名額2分內秒殺

雙北市3地區注意！比荔枝椿象還狂的「龍眼雞」進入產卵期

搭客運！隔壁男子「雙腿大開貼她腿」...女客狂喊噁　男網友吐苦衷

經濟部26年前的承諾去哪了？　黃捷籲大社工業區快降編

昌邑市「台資企業服務年」　傾聽台企心聲、面對面答疑解惑

站捷運手扶梯左邊被要求：用走的！　他「理智線斷回應」讓後面小姐臉紅紅

基隆長庚與宜蘭縣政府攜手做公益　拚出宜蘭學童健康好教育

歡慶新北400萬人口達標　金山老街祭出「有感優惠」

登頂聖母峰！詹喬愉「沿路一直跨屍體」遭酸冷血　曝真相反擊：怎麼救

把到「SSR表特正妹」！交往2年多…女友竟想生混血寶寶　台男淚求助被苦勸

中職／富邦悍將下半季門票615開賣　推出四大強檔主題日

國道車速99公里太慢挨罰3千　她花1個月蒐證...法官判免罰

看完韓國瑜造勢…吳子嘉不爆料了！葉毓蘭：難道他是鐵粉？

鄭文燦：桃園鐵路地下化再等7年　中壢臨時站2020年9月完工

尤里安／「鎮海火箭彈」曝光　火砲在海防的運用

《花甲》母子檔來了！盧廣仲、王彩樺金曲獎合體

老婆羊水破了！車流多老公好急　警車鳴笛開道搞定

男友暴怒羞辱：妳去路上隨便給人X！　劉雨柔崩潰逃走「尾椎被打歪」

七連霸「姐姐」李喬如發威惹毛韓粉　洗版狂轟「你流氓，不及格」　

板橋人大排隊！她一問「神秘美食」驚曝光　想買得預定…名額2分內秒殺

生活熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　..

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：..

館長5點轟韓國瑜：還是講不出屁..

洗臉台爆裂！12歲韓粉百言弟受..

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息..

樂桃、香草聯合促銷「單程688..

今起2天防劇烈天氣　下周滯留鋒..

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼..

買好市多內褲　「1件標籤被剪過..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

半夜觀音山跑山！「G6男」時速..

高雄炒飯炸出紙盒！菩薩價格曝光..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

影壇4大惡人3個悲苦離世！李兆基癌逝

她吃蛋鏟4kg！網推這間「秘寶級茶葉蛋」

館長5點轟韓國瑜：還是講不出屁話

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面