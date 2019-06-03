昌邑市「台資企業服務年」　傾聽台企心聲、面對面答疑解惑





▲“台資企業服務年”活動，通過對台資企業進行座談走訪，了解到台資企業主要存在兩方面困難。（圖／取自pixabay）



圖、文／第24屆魯台會籌委會辦公室



為持續優化營商環境，推動優惠台企政策落實落地，不斷增強台資企業的獲得感，昌邑市委統戰部走進台企，傾聽台企心聲、面對面答疑解惑、零距離溝通交流，及時為台資企業排憂解難，深受台企讚譽。

積極開展“台資企業服務年”活動，通過對台資企業進行座談走訪，了解到台資企業主要存在兩方面困難。一方面存在土地指標不足，限制企業的擴大發展的困難。

如台企濰坊世揚防潮設備有限公司反映，雖然該廠土地上附著物已購買，但該廠土地屬於集體土地無法購買，雖然有意擴大規模和經營，但苦於土地指標無法解決致使擴大經營擱淺。另一方面存在對污染物的處理及污水排放滯後的困難。台企鴻祥羽絨廠反映他們所處都昌街道雙台工業園區共有企業20餘家，排污企業達到8家。由於當時排污管道鋪設小於設計時的管徑，致使排污不暢外溢，造成了不良影響，也為台企的正常生產帶來了不必要的阻礙。針對以上問題，市委統戰部積極協調，為台企排憂解難。



首先解決台企污水排放不暢的問題，同昌邑市都昌街道聯繫溝通，在完善工業園區的配套設施建設同時，選好址，建設加壓泵站，確保園區污水排得出、排得淨，解除台企排污的後顧之憂。其次合理調配土地使用指標。協調相關部門採取多渠道多方式爭取土地指標，為台企擴大規模奠定良好基礎。昌邑市圍子街道正在通過市城投公司利用廢棄礦荒地開發建設鑄造園區，積極為台企濰坊世揚防潮設備有限公司調配土地指標，爭取移址園區為以後擴大生產規模提供有力支撐。