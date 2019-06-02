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原音迴繞山谷間！中橫天祥首辦音樂會　過往遊客驚喜連連

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▲▼水源部落舞蹈團則演出「Hakaw Utux !靈橋」，用舞蹈詮釋太魯閣族走過彩虹橋回歸祖靈的傳說。（圖／太管處提供，下同）

▲▼水源部落舞蹈團則演出「Hakaw Utux !靈橋」，用舞蹈詮釋太魯閣族走過彩虹橋回歸祖靈的傳說。（圖／太管處提供，下同）

▲▼水源部落舞蹈團則演出「Hakaw Utux !靈橋」，用舞蹈詮釋太魯閣族走過彩虹橋回歸祖靈的傳說。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處1日上午在天祥舉辦「中橫絕美〜天祥風華再現」音樂會，邀請原住民族樂舞團體與個人演出。音樂會還結合「與天祥有約活動」，由解說員帶領遊客探訪天祥地區的自然與人文，鄰近的西寶與洛韶社區也趕到天祥展售有機無毒的農產品，讓天祥整天瀰漫著濃厚的在地氣息。

這場音樂會特別邀請花蓮水源部落舞蹈團、太魯閣族音樂家簡正雄、太魯閣族視障歌手白明光、賽德克族歌手阿飛（拉卡·巫茂；Laka Umaw），以及花蓮高工舞蹈團演出，藉由音樂及舞蹈，展現原住民族的生活樣貌與文化內涵。

▲▼水源部落舞蹈團則演出「Hakaw Utux !靈橋」，用舞蹈詮釋太魯閣族走過彩虹橋回歸祖靈的傳說。（圖／太管處提供，下同）

賽德克族歌手拉卡·巫茂演出原住民族語創作歌曲。

音樂會中，簡正雄老師與楊安娜及秀林國中陳旻杰、胡嘉恩合作，以太魯閣族傳統樂器木琴敲出傳統及創作曲，並演唱傳統歌謠揹小米的老太婆、神秘谷之聲、美麗的太魯閣等歌曲。水源部落舞蹈團則演出「Hakaw Utux !靈橋」，用舞蹈詮釋太魯閣族走過彩虹橋回歸祖靈的傳說，擅長以創新的手法來表現太魯閣族傳統精神的水源部落舞蹈團，演出令現場民眾及遊客耳目一新。

▲▼水源部落舞蹈團則演出「Hakaw Utux !靈橋」，用舞蹈詮釋太魯閣族走過彩虹橋回歸祖靈的傳說。（圖／太管處提供，下同）

▲▼勇奪全國學生舞蹈比賽特優的花蓮高工舞蹈團，也帶來精彩的演出。

▲▼水源部落舞蹈團則演出「Hakaw Utux !靈橋」，用舞蹈詮釋太魯閣族走過彩虹橋回歸祖靈的傳說。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣族視障歌手白明光、賽德克族歌手阿飛（拉卡·巫茂；Laka Umaw），也分別演唱家鄉的藍天、摩托車、回到故鄉、山風的故鄉天堂，以及Loking、看見彩虹、木喇瓦谷等原住民族語創作歌曲，贏得觀眾熱烈的掌聲。勇奪2018全國學生舞蹈比賽特優的花蓮高工舞蹈團，則帶來祭戰神-Malataw、馬當姑娘、荊桐花開等3支拿手的舞蹈，也帶動整場氣氛。

由於這是第一次在天祥舉辦音樂會，因此除了專程前來參加音樂會的民眾外，也有不少人到天祥旅遊時，恰巧遇上音樂會精彩的演出，在旅程中獲得一個意外的驚喜。

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