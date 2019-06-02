水泥工投資朋友博弈30萬　想討回變大亂鬥…無辜友人從二樓摔落

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區一名擔任水泥工的男子，因投資30萬網路博弈不見回本，多次向友人催討，引發對方不滿，於是友人夥同2人到男子住處談判，雙方一言不合互相嗆罵，引發拉扯推擠，過程中，一人從二樓跌落一樓受傷，警方後續將男子及3名涉嫌人帶回偵訊，釐清案情。

▲警方到場後拉起封鎖線。（圖／記者趙永博攝，下同）

據了解，水泥工楊姓男子（47歲）向友人林姓男子（32歲）投資30萬，參與網路博弈賭博，楊男卻不見回本，多次向林男索討投資的30萬元，多次催討讓林男心生不滿產生嫌隙，1日雙方相約商談未果不歡而散。

2日上午7時許，蔡、黃2友人到楊男八里區住處閒聊，林男開車載著林、汪2友直接登門談判衝進屋內嗆聲喊打，楊男見狀趕緊與黃、蔡2人跑到二樓。雙方在二樓爆發激烈拉扯。

爭執過程中，楊男友人蔡男不慎從二樓跌落一樓，導致全身多處擦挫傷，眾人見狀則紛紛往屋外逃跑。警方獲報到場，早已鳥獸散，僅留下受傷報警的蔡男坐在屋外。事後警方隨即在附近展開搜尋，不到三個小時，就將楊男及林男等3名涉嫌人帶回釐清案情，全案將依傷害等罪移送法辦。

▼雙方爆發激烈拉扯，過程中蔡男不慎自二樓摔落一樓，所幸僅受輕傷。（圖／記者趙永博攝）