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中美防長「香格里拉對話」交鋒　魏鳳和強調維護國家主權決心

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▲夏納翰（左）、魏鳳和（右）。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲夏納翰（左）與魏鳳和（右）合照。（圖／翻攝自澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

第18屆「香格里拉對話」（Shangari-La Dialogue，SLD2019）5月31日晚間開幕，美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）在新加坡與中國國防部長魏鳳和短暫會談。在兩人會晤之前，夏納翰向媒體表示，「今天要把所有問題解決」，魏鳳和則說，這是一次非常重要、有積極意義的會晤；兩人也就南海及台灣問題，各自發表論述。

美中貿易戰打得火熱，在兩國當前緊張關係的背景下，中國防長時隔8年再次與會，備受外界關注。中美防長會晤的消息當天下午傳出時，立刻引來大批記者守候在會見地點，希望透過現場的互動問出當前中美關係的走勢。

▲夏納翰（左）、魏鳳和（右）。（圖／翻攝自環球網）

▲談「台灣問題」，魏鳳和強調維護主權領土決心。（圖／翻攝自環球網）

中美防長會晤前先是和媒體見面，夏納翰稱「今天要把所有問題解決」，中國國務委員兼國防部長魏鳳和則說，「這是一次非常重要、有積極意義的會晤」。

據《澎湃新聞》報導，中國國防部發言人吳謙表示，會談的氣氛是積極的、建設性的，雙方就中美兩國兩軍關係、朝鮮半島等共同關心的問題坦誠、友好地交換了意見，達成了一些共識；雙方都認為，保持一個穩定的中美兩軍關係非常重要，兩軍應落實兩國元首的共識，深化交流合作，管控分歧、風險，努力將兩軍關係打造成兩國關係的穩定器。

吳謙還說，「魏部長特別強調了台灣問題，他指出，近來美方在涉台問題上有一系列消極的言行，中方堅決反對，在維護國家主權和領土完整的問題上，美方不應低估中國軍隊的決心、意志和能力。」

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關鍵字：夏納翰,新加坡,魏鳳和,香格里拉對話,中美防長,國防部長,Patrick Shanahan

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