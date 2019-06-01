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化妝出門被罵妓女　她們躲進咖啡廳…找回與男人聊天的自由

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▲▼阿富汗首都出現許多咖啡廳，女性可以與男性坐在一起，而不用被議論。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗首都出現許多咖啡廳，女性可以與男性坐在一起。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／編譯

近3年來，阿富汗首都喀布爾（Kabul）出現許多新潮的咖啡廳，女性可以放心坐在裡面享用餐點，即使跟男性交談也不用被議論紛紛。不過，走出咖啡廳大門後，17歲的女高中生德利潔（Hadis Lessani Delijam）只是因為帶著妝走在路上就被陌生男子騷擾，她不願回想對方辱罵她的字眼，「太可怕了。」

《紐約時報》報導，有些日子，年輕女性在喀布爾會感到困窘，正如德利潔的處境。她化妝出門，穿上西式風格的服裝，一名男子朝她吼叫「羞恥」，接著，她只是在跟另一名年輕男子談話，就被一名中年婦女咒罵。

想要尋求寬慰，德利潔做的不是回家，而是前往一家咖啡廳休息，「即便只有幾個小時，這是唯一我能感到放鬆與自在的地方。」在店內，她可以放下頭髮，隨意與年輕男子交談。

▲▼阿富汗首都喀布爾的傑克森藝術咖啡廳（Jackson Art Café），提供女性安全的環境。（圖／翻攝自臉書／Jackson Art Café）

▲傑克森藝術咖啡廳提供女性安全的環境。（圖／翻攝自臉書／Jackson Art Café）

咖啡廳過去3年來如雨後春筍般在喀布爾冒出，這個現象顯現出女性追求進步的趨勢。在嚴格的伊斯蘭教教義中，女性仍被指示該怎麼穿衣服，在公共場合要怎麼表現；尤其塔利班（Taliban）掌權時，曾禁止女性受教育，規定她們得待在家，外出就得穿上罩袍。

女性近期在咖啡廳所討論的內容，包括塔利班與美國展開的和平會談；很多人擔心，在塔利班的壓力之下，她們的權利可能又會被剝奪。28歲的藝術家艾里（Maryam Ghulam Ali）說，當她們來到咖啡廳時，她們感到毫無拘束，沒人可以強迫她們戴上頭巾，「我們都在問，要是塔利班回來了，女性會遇上哪些事？」

這群年輕女性成長時期已經可以使用手機、社群媒體等，也有發聲的機會，她們努力擺脫父權社會之下的陰影。26歲的記者弗洛坦（Farahnaz Forotan）是咖啡廳的常客，她透過社群媒體發起「我的底線」（#myredline）運動，提醒女性要捍衛自己的權利。

弗洛坦形容，去咖啡廳跟朋友聊天讓她很快樂。她擔心，如果和平會談使得塔利班再度掌權，她享有的自由可能會消失，「我不想被視為某人的姐妹或女兒，我想被以人類來對待。」

咖啡廳之外，有些地區的進展仍相當緩慢。弗洛坦觀察到，化著妝的女性走在路上還是會被騷擾，「人們說我們是妓女，受到西方影響，從那些民主世代過來的。」

▲▼阿富汗記者弗洛坦（Farahnaz Forotan）捍衛女權。（圖／翻攝自臉書／Farahnaz Forotan）

▲弗洛坦捍衛女權。（圖／翻攝自臉書／Farahnaz Forotan

一項阿富汗的傳統文化指出，單身女性歸屬於父親，已婚女子則歸屬丈夫；經常有安排婚姻的情形，女性最後嫁給自己的親戚。來到鄉村地區，至今仍有女性因為跟男性交談而遭殺害的案例，阿富汗2009年通過的婦女權利法並沒有總是有效。

2014年，塔利班攻擊多家位於喀布爾的咖啡廳與餐廳，包括派出自殺式炸彈客與使用槍枝，當時造成一家廣受歡迎的咖啡廳有21名顧客死亡。當局事後要求這些店面關閉，避免招致更多暴力。

然而，新的咖啡廳2016年則又在喀布爾、赫拉特（Herat）、馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）等大城市營業，女性可以與男性輕鬆交談。塔利班政權2001年被推翻，位在喀布爾的女性開始上學，也能在男性旁邊一同工作，此外，政府機構的席位也要替女性有所保留。

30歲的瑞札伊（Mina Rezaee）一年前在喀布爾經營咖啡廳，她極力確保女客人不會受到騷擾，女性可以穿上流行衣物，與男性坐在一起，「女性在這裡創造了文化，不是男性。」她認為，該改變心態的是塔利班，不是這群女人。

19歲的默哈邁札（Tahira Mohammadzai）是名大學生，她的家人7年前重回家鄉，「現在不可能再回到過去的生活。」她說，如果塔利班回來了，她將會離開阿富汗。

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關鍵字：喀布爾,阿富汗,咖啡廳,女權,塔利班

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