韓粉快來測　符合以下8點症狀才是「正港韓家軍」！網狂喊+1

▲韓粉凱道造勢大會，下午會場人潮擠爆。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

韓粉6月1日凱道大串聯，替高雄市長韓國瑜舉辦「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」大會師，今日一大清早就有曾參與三山造勢的死忠粉絲興奮PO文，以活動前輩身分寫下數點提醒，鼓舞無數前去集合的群眾，若有這8項症狀，「你已成為正港的韓家軍了」！

韓粉1日早上6點在多個韓國瑜後援會臉書社團貼文，提到今天是令人振奮的光輝日子，他特地送上去年高雄三山造勢經驗，給第一次參加韓總歡樂大會師的群眾，「請注意以下情形和事項」。

以下為死忠韓粉列出的8點症狀：

1. 在現場不分男女老幼你將會全身持續亢奮數小時（所以要自備好水和點心隨時補充體力哦）。



2. 聽到韓國瑜3個字和汽笛聲響時你將會自動開啟收租婆獅吼功模式跟著狂喊一直到沙啞並咳嗽（所以切記一定要多帶喉糖哦！不然第二天會很慘什麼都要用比的）。



3. 大合唱音樂一下碰到不會的歌別擔心，現場有十萬多人都是你的專屬合音天使別怕出糗張嘴就對了：）



4. 突然發現全身不是才剛乾怎麼又一身汗了（恭喜，您的新陳代謝真不錯耶！）。

▲參與過三山造勢的資深韓粉寫下8點守則，給新加入的韓家軍一些建議。圖為凱道造勢民眾。（圖／記者李毓康攝）



5. 發現眼角不時有兩行熱淚在竄（沒錯！因為到了和韓總面對面交心交流十指緊扣的時間了，大家衛生紙要抽出來哦，憋太久要給他大噴發啦！）



6. 回家一路上會一直開心地笑著散發著前所未有的勝利感和光榮感（放心沒人會以為你白癡是不是瘋了因為大家到時都是一個樣）。



7. 接下來至少3天國旗海和汽笛聲會在腦海揮之不去（別擔心你沒病還是耳聰目明滴只是那天party你玩的太hi了，這次定格會久一點，沒事兒的）。



8. 最後你會自動開始期待並熱情準備下面每一場和禿子的約會！

韓粉說，如果今天上凱道出現這8點症狀，「恭喜你，你已成為正港的韓家軍了！真正愛中華民國的偉大土包子主人！6月1號庶民總統贏回台灣開始啟動了！大家開心出發吧！」