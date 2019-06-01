別把警察當塑膠！超有梗告示牌...「轄內風水佳動手前先想清楚」



▲新興區五福二路派出所同仁設計的告示牌。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

警局告示牌現在也要趕上流行！位在高雄新興一間咖啡店前的告示牌「本分局轄內風水佳，地理位置優越，有大同醫院、高雄地檢、市立殯儀館也離此不遠」，甚至說「別把警察當塑膠！你敢打，我們就一定抓到你，沒有再跟你『三泡兩泡』」，超新潮的用語，讓人直呼警察伯伯真的太有才了！

▲告示牌就立在人來人往的咖啡廳前。（圖／記者洪靖宜翻攝）



為了防止暴力事件發生，新興區五福二路派出所立下告示牌，但仔細看看內容很不一樣，寫下「本分局轄內風水佳，地理位置優越，有大同醫院、高雄地檢、市立殯儀館也離此不遠，動手前請先想好你的目的地」，甚至引用流行用語「別把警察當塑膠！你敢打，我們就一定抓到你，沒有再跟你『三泡兩泡』，不信你可以試試看」，打破傳統制式用語，格外引人注意。

▲警方提醒「這是停車場，不是競技場」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

新興分局五福二路派出所所長陳孟兒表示，這個告示牌只立在中山一路上的一家咖啡館的停車場，因為這附近時常會聚集人群，就怕衍生暴力事件，因此特別立牌「提醒」大家，還有另一張是寫上「這是停車場，不是競技場」、「你敢動手，我就銬手」，幽默有充滿警示的用語，就是警局同仁的創意。

其中用到的「塑膠」意指不把我當一回事，沒把我看在眼裡，而三炮兩炮意思有「吹牛、廢話」，被稱為是8+9用語，因此笑倒一票網友猛喊「現在警察也蠻會的」、「警察伯伯真的太有才了」、「社會走跳，社會語言要有」。