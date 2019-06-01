中俄首座跨江大橋！　黑龍江大橋順利合攏　年底具通車能力　

▲中俄黑龍江大橋連接黑河市與布拉戈維申斯克市。（圖／百度百棵）



大陸中心／綜合報導

中、俄兩國共同設計建造的「中俄黑龍江大橋」31日合攏，成為中俄邊境的首座跨將公路橋。大陸官媒《央視》報導，這座中俄黑龍江大橋2016年12月開工建設，也是國內第一座高緯度地區的鋼混疊合梁矮塔斜拉橋，下一步將進行橋面鋪裝，預計在2019年年底將具備通車能力。

中俄黑龍江大橋連接黑河市與布拉戈維申斯克市（Blagoveshchensk），未來將實現中國大陸東北與俄羅斯遠東的直接互通，讓做為「一帶一路」重要節點的黑龍江能與蒙、俄相連。黑龍江大橋全長19.9公里，其中中方境內的長度為6.5公里、俄方境內的長度則為13.4公里，為大陸北方高緯度寒冷地區第一座「斜拉橋」。

回顧歷史的進程，黑河市的邊境貿易從20世紀80年代開始迅速發展，且旅遊人數也不斷增長；而此時的布拉戈維申斯克市也面臨著社會發展的需求，需要擁有更完善的交通運輸體系。

▼中俄黑龍江大橋全貌。（圖／中新社）



在這些原因的推動下，前蘇聯阿穆爾州執委會1988年7月提出黑龍江大橋的專案建設，並獲得中方積極回應。雙方政府代表團經過多次磋商，在1995年6月簽署了《中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關於共同建設黑河——布拉戈維申斯克（阿穆爾河）大橋的協定》（下稱《建橋協定》）。不過，《黑龍江日報》紀載，由於「俄方的原因」，蓋橋項目2005年未能順利開工，一度陷入8年的停滯期。

雖然項目2005年起便處於停滯狀態，但中俄雙方仍繼續就該橋的施工進行磋商；2013年，黑龍江省交通運輸廳在省委省政府的委託下，成立了黑龍江大橋的項目工作組，並與俄方溝通、組建中俄黑龍江大橋建設團隊。此後，雙方到2015年12月正式開工前，共進行了33輪會談，從28個面向190項議題達成共識。

在大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁的見證下，中俄兩國交通部部長2015年9月代表兩國簽訂了《〈建橋協定〉修訂議定書》。《央視》報導，2020年，中俄黑龍江大橋將實現客運量140萬人次、貨運量300萬噸的目標，為兩國邊境接上一座「冰上絲路」。

▼中俄雙方的工人一同在橋上施工。（圖／中新社）



習近平與普丁的「煎餅情」。

中俄連結「冰上絲路」 黑龍江大橋預計2019年通車。