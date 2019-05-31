美軍B-21隱形轟炸機　將搭載最新式「LSRO核導彈」

▲美軍新一代遠程戰略隱形轟炸機B-21「突襲者」（B-21 Raider）。（圖／翻攝自諾斯洛普•格拉曼（Northrop Grumman）官網）



記者林彥臣／綜合報導

美國空軍秘密研發的新一代遠程戰略隱形轟炸機B-21「突襲者」（B-21 Raider），目前按照黑色計畫（black program）預計將會搭載最新式的LSRO核導彈。

根據Warrior Mawen報導，LSRO遠程巡弋導彈目前正在研發，不僅適用於B-21轟炸機，也適用於美軍現役B-52轟炸機。

目前美軍正在製造並不斷試驗B-21的各種配件，B-21將配備前所未有的隱形系統，發動機的噴管可能安裝在機翼上，以利排氣時不會那麼顯眼。

五角大樓空軍助理部長辦公室的班奇（Arnold Bunch）中將談到B-21轟炸機計劃時表示，「我們的下一個重要里程碑是第一次飛行。」在參議院軍事小組委員會（Senate Armed Services Committee）聽證會上，班奇告訴參議員們，B-21首次飛行已經滿足所有條件，並按計劃在進行中。

雖然他沒有說明何時首飛，但官員透露，B-21將在2020年代中期達到初始作戰的能力。班奇表示，B-21研發計畫正按照空軍想要的方式發展，已經通過了關鍵的設計審查。