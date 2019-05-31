酒駕自撞又毆打3名警員　警對空鳴3槍逮2人

▲▼黃男酒駕自撞電桿，又與戴姓友人毆傷3名警員。（圖／礁溪警分局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭黃姓男子，2018年9月中旬，酒駕自撞電線桿，更與戴姓友人毆打上前關心的2名執勤便衣警員，及友援1名警員，最後是警對空鳴3槍，兩人才被壓制逮補。後來戴男與3名警員達成和解，宜蘭法院以黃、戴犯傷害罪，各處有期徒刑6月、3月，均得易科罰金。

判決書指出，黃男2018年9月15日凌晨0時許，開轎車載戴姓、李友人，行經宜蘭縣礁溪鄉中山路與育才路路口，失控自撞路旁號誌燈桿，適有礁溪分局唐、吳姓警員在附近查案，上前關心，詎黃、戴兩男因心生不滿，而與真實姓名、年籍不詳之數成年人共同基於妨害公務、傷害之犯意聯絡，共同毆打兩警員。

著警察制服的方姓警員開警車來支援，同遭黃男、戴男圍毆，方姓警員對空鳴槍3次，黃男、戴男才停止攻擊警員。

唐姓警員前胸壁挫傷、臉頰、頭部鈍傷，吳姓警員頭部鈍傷、頸部扭傷，方姓警員頭部鈍傷、前胸壁、手肘及膝部挫傷。

法官審理，黃男、戴男犯妨害公務、傷害罪，也與其他身份不明男子有犯意聯絡行為分擔，皆為共同正犯，且是一行為觸犯2法條，採重傷害罪論處。



同時兩人毆打執勤警員並造成受傷，嚴重影響警方執行勤務安全，對社會治安影響重大，所為甚非，念及戴男犯後坦承犯行，並與3名警員達成和解，撤回傷害告訴，黃男則未獲和解，判黃男、戴男分別是6個月、3個月有期徒刑，得易科罰金。