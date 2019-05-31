員林大潤發持西瓜刀搶婦人　兩名竊嫌被重判8年

▲員林大潤發搶案，兩名搶匪被重判。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

員林大潤發賣場1月間發生隨機搶劫案，震驚社會，46歲洪男和48歲劉男頭戴安全帽、手持西瓜刀，兩人一前一後將52歲葉女挾持搶奪身上財物，葉女頸部有西瓜刀壓痕，警方迅速逮捕兩搶匪，檢方依加重強盜罪起訴，彰化地院重判兩人各8年10月和8年11月徒刑，全案可上訴。

事發當時，2名頭戴安全帽歹徒趁機進婦人車內，其中持西瓜刀的歹徒開後車門喊「搶劫，錢拿出來」，另一名從前門包抄，婦人見狀趕緊掏出身上的1萬2千元現金，此時兩名送貨員見義勇為，先逮住其中1人，另1歹徒落荒而逃，婦人才趁歹徒不注意時趁機脫逃，但右手臂也因此被歹徒劃傷，趕緊送醫院救治，溪湖警方不到2小時就在其住家落網，嫌犯坦承是因缺錢買毒才心生歹念。

劉嫌在2018年11月底，偷竊外勞電動車，經被害人報警查獲，1個月後，又在鹿港鎮一間閒置民宅，竊取屋主飼養在裡面的11隻鸚鵡，價值約6萬元，竟以1800元賤價出售。另洪嫌當年12月底，在鹿港鎮竊取價值約2萬元的29公斤電纜線，賤賣2千元，隔兩天欲故技重施，不料卻因發出聲響遭保全發現遭制伏並報警處理。

2人在1月3日搶案發生當天上午，先在一家超商外共謀強盜，由劉男騎機車搭載洪男，先前往一家商店購買西瓜刀，接著到大潤發停車場尋找作案對象，兩人頭戴安全帽、持西瓜刀，見葉女單獨開車、洪男開啟葉女車輛左後方車門進入車內後座，持西瓜刀抵住葉女脖子，劉男則站在駕駛座旁大喊「搶劫！」阻擋葉女逃走，葉女不敢抵抗，將包包交給劉男，經路過的紀姓與吳姓送貨員發現上前壓制劉男，洪男持西瓜刀欲追砍吳男，並趁機從停車場側門逃逸。

洪、劉兩人委託的律師辯稱強盜罪部分應該屬於未遂，葉女卻出庭作證，強調當時被搶匪脅迫，脖子上架著一把西瓜刀，腦袋一片空白，只能依指示乖乖把肩包交給對方，法官因此不採信兩人辯詞。

▲彰化大潤發賣場持刀搶案，2嫌伺機下手。

彰化地院法官審酌，洪、劉兩人都有毒品、竊盜等前科，素行不良，不思以正途取財，為圖不勞而獲，漠視他人財產權益，竊取他人財物；洪男本應履行勞動役處分，卻向地檢署告假後，竟跟著劉男跑到大賣場停車場隨機作案，惡性重大，法官審理後，將洪男依攜帶兇器竊盜罪和強盜罪，重判8年10個月有期徒刑；有相關前科又再犯的劉男，依竊盜和強盜等罪，判處8年11個月。

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