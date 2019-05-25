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假熱心幫扣雨衣…嫌伸手抓一把秒逃！54歲婦以為襲胸　11hrs才醒悟：我被搶了

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記者莊智勝／綜合報導

20日全台下起滂沱大雨，新北市新莊54歲的婦人當下穿上雨衣正準備外出，不料卻遇上46歲的江姓嫌犯假裝好意幫忙扣釦子，隨後江嫌忽然伸手抓了一把，旋即跳上機車逃離現場；起初婦人嚇了一大跳，以為自己遭人襲胸、吃豆腐，直到事隔11小時，晚間洗澡時這驚覺掛在頸部的金項鍊不翼而飛，這才醒悟原來自己遇上搶匪。

▲▼假熱心幫扣雨衣…嫌伸手抓一把秒逃！54歲婦以為被襲胸　11hrs才醒悟：我被搶了。（圖／東森新聞）

▲婦人妹妹還原姊姊當天遭搶經過。（圖／東森新聞）

警方調查，20日上午10時許，住在新莊宏泰市場附近巷弄的婦人站在住家騎樓穿雨衣，當時江嫌騎車上前問路，還假意「你雨衣後面的釦子沒扣好，我來幫你」，隨後伸手一把扯下婦人頸上的金項鍊，迅速跳上機車逃離現場。

由於事發太過突然，婦人根本來不及會意，當下還嚇了一大跳，以為自己碰上色狼襲胸，旋即逃入屋內躲避，待情緒緩和後才敢外出；事隔11小時後，婦人晚間在住處洗澡，伸手一摸這才發覺頸部空盪盪地，原本掛在脖子上重達8錢、要價5萬元的金項鍊不翼而飛，直到這時婦人才醒悟，原來早上是被搶而非性騷，急忙向警方報案。

▲▼假熱心幫扣雨衣…嫌伸手抓一把秒逃！54歲婦以為被襲胸　11hrs才醒悟：我被搶了。（圖／東森新聞）

▲江嫌行搶得手後立即跳上機車逃逸。（圖／東森新聞）

婦人的妹妹也表示，當時外頭下著大雨，而姊姊身上又穿著雨衣，因此才沒注意到金項鍊遭人扯下，「她是到洗澡的時候，才覺得咦……脖子的東西怎麼不見了，我說妳也太後知後覺了好不好！都那麼晚了你才想到！」

警方獲報後調閱監視器追查，短短3天就將行搶的江嫌逮獲；警方指出，江嫌才甫出獄不久，坦承因缺錢才會心生歹念，案發當天江嫌先到中和偷竊機車，隨後騎著贓車尋找下手目標，正好碰到婦人在穿著雨衣，見其頸上項鍊搶眼，這才動手行搶。江嫌供稱，得手後立即騎車前往板橋，將贓車丟棄，並將項鍊拿到鄰近銀樓變賣，得手2萬元，隨後再乘友人座車返回住處，以為贓車丟了就沒事，孰料終究難逃法網，還是被警方逮捕。

▲▼假熱心幫扣雨衣…嫌伸手抓一把秒逃！54歲婦以為被襲胸　11hrs才醒悟：我被搶了。（圖／東森新聞）

▲江嫌以為將贓車丟了就沒事，怎料最後還是被警方逮捕。（圖／東森新聞）

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關鍵字：金項鍊,新莊,搶劫,襲胸

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