中美貿易戰彰化社頭發大財？　襪子業者傳接「3億元」天量單

▲社頭即將迎來3億元襪子訂單。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣區織襪工業同業公會理事長魏平儀對外公開說，「因為中美貿易大戰，社頭將迎來3億雙襪子的訂單！」，對此彰化江姓織襪業者表示，這幾天大家都在傳，但還沒看到訂單，希望這個發大財的消息是真的，不過天下沒有白吃的午餐，這個龐大的訂單，也需要先壓下一筆成本，要吃下這筆，恐怕也沒那麼簡單。

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▲黑狗兄織襪廠。（圖／黑狗兄李東林提供，以下同）

「天單」消息在社頭小鎮傳開，讓許多織襪業者望單興嘆，高興的是傳統產業終於要被國際看見，擔憂的是只靠中、美兩國獲利，這筆3億訂單會不會成為唯一的一筆訂單。

「台灣黑狗兄」李東林說，他聽到這樣的天價訂單，會惶恐，因為他1991年開始經營襪廠，早年是愛迪達的代工廠，一年高達200萬雙，但在2012年在2月底美韓自由貿易，一夕之間被停單，讓他開始思考應該走出自己的路，穩定自己的品牌最重要。

李東林說，目前台灣襪業外銷美國，關稅扣15%，從中國外銷美國關稅扣25%，但大陸的織襪業以台商居多，相對來說營業及人力成本也比台灣低，估算起來，大陸的織襪業者遠比台灣佔上風。

▲社頭即將迎來3億訂單，織襪業者裡東林憂喜參半。（圖／ETtoday資料照）

江姓織襪業者說，今年至今進入Q2季末，訂單比往年增加，大都來自香港、大陸及馬來西亞、澳洲為多，6月開始進入Q3，公司訂單已增加10%以上，打出自家品牌及品質為重，也讓社頭的織襪打出另一片天空。

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