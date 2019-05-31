妹妹遭酒駕撞死「沒道歉」　中市議員黃馨慧：酒駕累犯應處死

▲黃馨慧主張修法，酒駕累犯處死刑。（圖／黃馨慧提供）

記者鄧木卿／台中報導

酒駕撞死人卻輕判的案例屢見不鮮，同樣深受其害的台中市議員黃馨慧的四妹，多年前也是被酒駕撞死，結果對方事先脫產，沒錢賠償，事後連一句道歉都沒有，黃馨慧回想起事發那夜，仍覺得是惡夢一場，她再次強調，酒駕不僅零容忍，而且累犯必須處以死刑。

2012年元宵夜，黃馨慧胞妹乘坐友人自小客車，行經太平區時，被對向酒駕男子跨越雙黃線迎面對上，車頭全毀，黃的胞妹當場不治。

黃馨慧表示，事發過後，全家人哀痛不已，妹妹的兒子在臉書上留言說「妳是最棒的媽媽」、「媽媽我愛你」，母子情深，即使過了這麼多年，全家還一直無法走出悲傷情緒，更可惡的是，肇事者關沒多久就假釋，而且早就辦理脫產，所以連半毛錢也沒有賠。

黃說，從當年事發深夜聽到妹妹遭酒駕被撞，直到今天想起，都還像是一場惡夢，對親人驟然離世，全家人除了悲痛辦理後事，一心期待司法還給公道，但直到夢碎了，都沒聽到加害人一句道歉，法律這最後一道防線，真的能保護民眾嗎？

她強調，喝酒與開車都是自由意志，目前酒駕致人於死刑期是3至10年，但根據統計，近5年有30萬人涉及酒駕致死，但判刑7年以上卻只有9人，這讓受害家屬情何以堪，對比國外酒駕刑責重懲，國內距離「酒駕零容忍」目標仍有努力空間，因此她呼籲中央對於酒駕累犯致人於死，應該認真考慮死刑，才能實質阻止酒駕悲劇再度發生。