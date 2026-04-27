台南5校入選全國核心學校冠軍　沉浸科技教學全面啟動

▲台南5校入選沉浸科技核心學校，數量居全國之冠。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部啟動「2026年沉浸科技導入素養導向教學實施計畫」，全國遴選30所核心學校，台南市一舉拿下5校入選，數量居全國之冠，展現長期深耕數位學習與元宇宙教學的豐碩成果，教育局表示，未來將透過跨校協作機制，系統化推動課程共備與教學實踐，持續擴大沉浸科技在教育現場的應用能量。

台南市長黃偉哲指出，市府多年來積極推動新興科技教育，從早期導入VR教材，到逐步發展自主設計課程與教學模組，已累積深厚基礎。此次獲選核心學校，不僅代表專業實力受到肯定，也肩負帶動跨校共學與課程創新的重要任務，將進一步強化教師專業發展，深化素養導向評量與跨領域教學應用。

教育局長鄭新輝說明，本次入選核心學校包括土城國小、崇明國小、成功國小、長安國小及崇明國中，另有重溪國小、仙草實小、河東國小、中洲國小、內角國小、竹門國小、和順國小、安慶國小及仁德國中等9校共同參與合作。計畫延續既有5G新科技學習基礎，並融入素養導向理念，強調學生在「體驗、理解、應用」歷程中培養整合知識與解決問題能力。

在課程設計方面，各校結合在地特色發展多元主題。土城國小、重溪國小及仙草實小以海洋教育為核心，規劃「海洋奇緣」、「防汛與水域安全」等課程，結合安南區養殖產業特色，深化學生對環境與在地文化的理解。

崇明國小、河東國小及仁德國中則透過沉浸式科技導入探究式教學，讓學生從被動接收轉為主動探索，在虛擬情境中理解抽象科學概念，培養科學思維與實作能力。

崇明國中攜手內角與竹門國小，運用VR技術轉化生理與物理概念，引導學生理解人體能量運作，進而建立健康生活素養。長安、和順及安慶國小則以「聲音」為主題，從生活經驗出發，培養系統思考與問題解決能力。

成功國小與中洲國小則結合台南國定古蹟赤崁樓海神廟，發展「海神智慧」課程，透過沉浸式體驗與互動操作，將歷史文化與科學學習融合，打造具在地特色的創新教學模式。

教育局指出，透過核心學校帶領合作學校的推動模式，不僅促進教學經驗交流，也加速優質課程的擴散與實踐。未來將持續運用科技輔助教學，深化學生探究與反思能力，逐步打造更具前瞻性的學習環境，讓科技真正走進教室、走進學習核心。