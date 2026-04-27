馬斯克X Money拚本月登場？　6%存款利率、3%現金回饋強勢搶客

▲馬斯克期待把X打造成超級應用程式。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X即將推出金融支付服務工具「X Money」，並且承諾本月開放搶先體驗，主打6%存款利率及3%現金回饋，強勢搶攻美國消費金融市場。

X Money好用嗎？體驗心得曝光

《彭博社》報導，「X Money」是社群平台X內建的銀行及支付平台。早期測試使用者透露，該平台除了提供免費點對點轉帳功能、特定消費3%現金回饋、6%存款利率，還將附上刻有使用者X帳號的客製化金屬Visa金融卡，以及xAI開發的AI理財助理，可追蹤消費紀錄與分析歷史交易。

如果6%存款利率屬實，將是美國全國平均的15倍左右。

▼馬斯克2022年收購推特，並將該平台改名為X。（圖／路透）



生活就靠X 馬斯克力推超級應用程式

馬斯克當年靠著共同創辦PayPal在矽谷展露頭角，長期願景就是把X打造成一個「超級應用程式」（super app），而他認為若要達成此目標，建立支付功能至關重要。

舉例來說，中國微信（WeChat）就能讓使用者一站式完成叫車、訂機票、付卡費等任務。馬斯克2月曾對員工表示，「我們希望做到的是，如果你願意的話，可以靠X這個app過生活。」

前所未有規模 前景不確定

若「X Money」成功營運，將以前所未有的方式與規模，整合社群媒體與金融領域，但其前景與執行細節仍存在許多不確定性。例如，6%存款利率究竟是長期維持還是短期促銷，該平台在多州仍未取得支付業務執照等。更有議員公開質疑，馬斯克是否值得託付民眾資金。