她指甲1條黑線多年不消　一檢查要「切掉手指」才能保命

▲哈爾濱女子指甲1條黑線多年不消，一檢查竟癌變成黑色素瘤要手指才能保命。（圖／翻攝自《揚子晚報》）

大陸中心／綜合報導

哈爾濱馮姓女子5、6年前右手大拇指指甲出現一條黑線，不以為然，結果近日手指線處出現裂縫，不能碰水，還疼痛難忍。就診後，醫生竟然告訴她要把整個手指切掉才能保住生命！

據《揚子晚報》報導，馮女是一位農民，平時以種玉米為生，5、6年前右手的大拇指指甲出現了一道黑色的線，但一直沒有異常，從去(2018)年5月起，她的指甲黑色線處出現裂縫，到當地的一家醫院就診後，沒有被修復好反倒全部掉落。

馮女嚇壞，立即向哈爾濱醫科大學附屬第四醫院皮膚科尤艷醫生問診求助。經過檢查發現，她的右手拇指的指甲已經完全掉落，形成潰瘍面，還出現黑色色素沉澱。尤艷診斷為甲母痣癌變成黑色素瘤，建議進行截指治療。

尤艷介紹，甲母痣最常見的癥狀就是指甲黑線，容易癌變為黑色素瘤，由於平時不疼不癢，很容易被忽視，「馮女士一年多的時間指甲沿著黑線開裂，指甲的兩端出現黑色素沉澱，這就是惡變成黑色素瘤的最初表現。」

黑色素瘤是致命性的一種皮膚癌，發病率低，惡性度高，死亡率比較高。如果惡性黑色素瘤出現轉移，生存期只有2-3年，而且惡性黑色素瘤有「腫瘤王」之稱，針對性的治療藥物很少。如果早期對黑色素瘤進行診斷治療，對疾病的控制和治療都有很好的效果。目前馮女及時進行了手術切除，病情得到了良好的控制。