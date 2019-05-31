大陸5月製造業PMI49.4%　需求放緩後較上個月回落0.7％

▲大陸PMI經歷3、4月的擴張後，由於需求放緩，在5月回落到收縮區間。（圖／國家統計局官網）



大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局31日公布的數據指出，2019年5月，製造業採購經理指數（PMI ）為49.4%，比上月回落0.7個百分點，其中生產指數為51.7%，繼續位於臨界點之上，保持擴張的態勢；綜合PMI產出指數為53.3%，比上月回落0.1個百分點；非製造業商務活動指數54.3％，與上個月持平。

統計局網站公布的《2019年5月中國採購經理指數運行情況》數據顯示，國內製造業PMI回落至49.4％是因為「生產繼續擴張，但需求有所放緩」；雖然生產指數51.7％比上個月回落0.4個百分點，但仍保持在50％以上的擴張區間，高於今年平均值0.3個百分點。

以行業而言，服務業商務活動指數53.5％，比上個月提高0.2個百分點，其中鐵路運輸、航空運輸、互聯網軟體訊息等行業指數位在60.0%以上的「高位景氣」區域，表示相關企業的經營活動較為活躍；批發業、保險業等行業指數則低於50％臨界點，行業景氣回落。

▼食品及酒飲料精製茶、醫藥、黑色金屬（工業上對鐵、鉻和錳的統稱）冶煉及壓延加工等製造業生產指數位於55.0%以上。（圖／CFP）



從訂單需求來看，新訂單指數為49.8％，較上個月回落1.6個百分點，表明製造業市場需求有所減弱；高技術製造業PMI為52.1％，比整體製造業的49.4％高出2.7個百分點，連續3個月位於52.0％及以上的區間。

就產需情況來說，高技術製造業的生產指數與訂單指數均保持在55.0％以上，呈現較快發展。以企業規模分析，大型企業PMI為50.3%，低於上月0.5個百分點，略高於臨界點；中、小型企業PMI為48.8%和47.8%，分別比上月下降0.3和2.0個百分點。

值得一提的是，前2個月屬於高位擴張的建築業有所下調，商務活動指數為58.6％，但仍保持快速擴張的態勢；勞動力需求與市場預期方面，從業人員指數和業務活動預期指數為50.6%和64.1%，分別比上月上升0.4和2.2個百分點，表現出建築業用工量增加、企業對該行業發展信心增強。