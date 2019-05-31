夏天是肉品消費淡季！　陸商務部：整體物價將逐漸回穩

▲隨著蔬菜上市量增加，肉品消費將會講少，讓價格逐漸回穩。（示意圖／pixabay）

大陸中心／綜合報導

大陸水果價格近期出現飆高的情況，不只豬肉，連蘋果、水梨等水果價格都上漲了3、4成以上。大陸商務部新聞發言人高峰30日在例行新聞發布會上表示，上周（20－26號）豬肉價格比5月初下降0.8%，而且夏季又是肉品消費的淡季，總體物價將呈現回穩的趨勢。

據悉，除了受豬瘟影響的肉品價大漲之外，連水果、蔬菜、雞蛋也出現同樣情況，引起市民們頻頻抱怨。根據商務部監測，大陸36個城市在4月份時，豬肉、蔬菜、水果的平均批發價比去年同期分別漲了18.7 %、15.6%、12.5%；而雞蛋價則是小幅下降1.1%。

▲大陸蔬果價格近日也不斷上漲。（圖／翻攝自pixabay）

高峰指出，雖然還是有上漲的現象，但近期物價已呈現溫和趨勢，整體看來，肉類、雞蛋、蔬菜、水果等生活必需品在市場供應上是有保障的，仍然能滿足消費者需求。他也提到，「蔬菜、水果價格上漲主要有2個因素，一是供給減少，二是受天氣影響。」

高峰表示，由於近期蔬菜上市量上升，雖然讓上周（20－26號）的豬肉價比5月初下降0.8%、蔬菜價降6.9%，但蘋果、水梨等水果種類的價格依然保持高位。不過，他也強調，「夏季將是肉類消費的淡季，預計豬肉價格會保持平穩，而蔬菜、水果的價將隨著上市量的增加，讓整體物價呈現回穩的趨勢，商務部也將繼續加強市場監測。」

▲高峰表示，夏天的整體物價將呈現回穩趨勢。（圖／CFP）

據了解，大陸國家統計局近期也曾發布，4月份居民消費價格指數（CPI）年增率上漲2.5%，達到去年10月以來的最高水平。其中，食品價格上漲6.1%；鮮菜價格年增率上漲17.4%、豬肉價格年增率上漲14.4%、鮮果價格則上漲11.9%，這3項食品影響CPI上漲約0.96個百分點。

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華指出，蔬菜、水果明顯受到極端天氣的影響，但這些季節性的短期衝擊不具有持續性。此外，他也強調，不管是從食品還是從工業消費品、服務來看，未來CPI不會出現大幅上漲的局面，物價會逐漸轉為平穩運行。