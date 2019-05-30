推廣台南農特品　郵政商城線上購物「台南物產館」上線了！

▲台南市政府、中華郵政合作「台灣農特產品館-台南物產館」虛擬通路，市長黃偉哲等人到場協助推廣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府與中華郵政攜手合作，規劃於「郵政商城網站」上建置「台灣農特產品館-台南物產館」虛擬通路，5月30日下午2時在善化郵局舉辦招商說明會，農業局邀請台南市的農、漁、畜、小農、社區攜手成立專館，推廣行銷台南農特產品。

中華郵政即將建置的「台灣農特產品館-台南物產館」，結合郵政完整的金流、物流、資訊流及客戶流既有資源，將各縣市農、漁、畜產品及特色商品上架銷售，透過虛擬整合模式，共同協助小農、小商行銷推廣。



台南市政府農業局長李朝塘表示，台南市政府與中華郵政共推郵政商城-台南物產館平台，虛擬通路無地域及時間之限制，消費者隨時隨地皆可方便的上網購物，可補實體通路之不足，借此拉近產地與消費地距離，讓台南農產能以最直接、最便利、最貼近民生方式提供多元且優質農產供消費者選擇。



台南市政府近期積極拓展農產品行銷通路，除了辦理4場次台南農產品貿易洽談會，邀請全球海外買主（通路商及貿易商）日、韓、香港、澳、大陸、新加坡及加拿大等國家來台南，針對台南的農產品及農產加工品進行採購。台南市政府還與全聯福利中心推出一地一好物概念推廣台南農產名物，於全台近千家全聯福利中心門市販售，這次更透過電商平台，極力拓展新通路，開發新客群，帶動台南農經濟。



中華郵政於2018年6月在台北民生郵局建置第一家O2O(Online To Offline)郵購站營銷模式，希望借由線上營銷線上購買帶動線下經營及消費，未來計劃於2019年增設18站、2020年再增設11站，O2O郵購站係新零售概念店，串連線上、線下行銷推廣，提供顧客線上瀏覽、線下體驗，線上訂購、線下取貨等優質消費體驗，能夠精準掌握消費者動態，讓消費者無論在線上或線下都能享有一致的購物體驗。